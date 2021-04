Autotests disponibles en France : attention, suivez bien les consignes d’utilisation

Aujourd’hui, si vous souhaitez réaliser un test, vous devez vous rendre dans un laboratoire ou une zone prévue à cet effet. Cela est assez laborieux, mais le gouvernement a décidé de faciliter le dépistage du coronavirus avec des autotests. Ces derniers étaient en vente dans plusieurs pays dont l’Allemagne et ils ont connu un franc succès. Notre pays a été un peu long à les propos, mais sachez que vous pourrez seulement les trouver pour moins de 6 euros dans les pharmacies.

Comment réaliser un autotest à la maison ?

Le principal avantage de ces tests concerne la facilité puisque vous pouvez réaliser un dépistage à la maison. Imaginons que vous devez assister à un repas avec des amis, vous réalisez alors le test en suivant bien la notice d’utilisation et vous serez rapidement fixé. Cela vous permet de protéger votre entourage et d’éviter la propagation du virus. Il faudra alors que cette méthode se généralise dans les prochains mois pour être certain que le coronavirus ne sera pas au rendez-vous dans votre quotidien.

Le kit sera prêt à l’emploi, vous utilisez alors un écouvillon en l’introduisant à 4 centimètres du début de votre nez .

. Il faut que l’écouvillon soit enfoncé verticalement et il faudra ensuite le basculer légèrement pour qu’il se retrouve un peu à l’horizontale.

L’écouvillon doit être ensuite tourné pour que le prélèvement puisse être effectué dans les meilleures conditions.

Comme le ministère de la Santé le précise via un schéma relayé par le site BFMTV, il ne faut pas que l’écouvillon soit enfoncé trop en profondeur dans la narine pour ne pas vous blesser. Vous déposez ensuite l’écouvillon dans un tube où il faut verser une petite solution. Le mélange doit enfin d’être déposé sur le test à l’emplacement prévu. Lorsque vous avez une seule barre, sachez que votre test a été parfaitement réalisé.

Si vous obtenez après quelques minutes une seule barre, l’autotest est négatif, vous n’êtes donc pas atteint par le coronavirus. Par contre, si la seconde barre apparaît, vous êtes positif et il est conseillé de confirmer le résultat avec un test PCR classique. Ces produits sont très efficaces et ils permettront à tous les foyers de se tester dès qu’ils le voudront.

Soyez vigilant par rapport aux résultats

Le site BFMTV a pu notamment interroger un consultant à savoir Alain Ducardonnet concernant l’efficacité de ces autotests qui seront vendus dans un premier temps moins de 6 euros. Pour certaines personnes, ils seront également gratuits, ce sera le cas pour tous les Français qui travaillent à domicile avec des sujets à risque par exemple. Ce spécialiste révèle que les résultats doivent être interprétés avec rigueur, car il sera positif dans 99 % des cas. Cela montre que le taux de détection est assez important. De ce fait, si vous obtenez les deux barres, vous êtes quasiment certain d’être atteint par le coronavirus.

Par contre, lorsqu’il est négatif, les résultats méritent la plus grande attention, car il précise que, dans deux cas sur dix, il est clairement possible de passer à côté. De ce fait, vous n’êtes pas forcément certain d’avoir un résultat négatif. Ces autotests sont alors intéressants, mais ils doivent être réalisés régulièrement en respectant toutes les conditions. Même si vous vous dépistez vous-même, il ne faut pas baisser la vigilance. Les gestes barrières doivent être respectés à 100 % au même titre que toutes les conditions sanitaires évoquées par les autorités compétentes.

N’hésitez pas à demander à votre pharmacien ce produit qui sera en vente dès cette semaine.