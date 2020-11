Ava (Koh Lanta) : L’aventurière victime d’un manque de respect de la production ? Elle réagit ! 

C’est avec un grand plaisir que les téléspectateurs découvrent chaque nouvel épisode de l’émission de téléréalité Koh Lanta les 4 terres. Vu que le tournage de l’aventure est suivi de son montage avant sa diffusion, le public n’est pas en mesure de savoir tout ce qui se passe dans l’intimité des aventuriers. Cependant, s’il y a une candidate que l’on pourrait désigner comme énigmatique, il s’agit d’Ava. C’est l’une des participantes qui apparaissent le moins souvent sur les écrans pendant les diffusions de l’émission. Cela lui a même valu le surnom d’aventurière fantôme. Désignée en ce terme par le public, la jeune femme préfère en rire plutôt que de s’emporter. Lors de la diffusion du numéro du vendredi 6 novembre dernier, c’est un autre détail qui a fait réagir la jeune femme. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Ava, très peu remarquée dans Koh Lanta

De la nouveauté, il y en a dans la saison de Koh Lanta les 4 terres actuellement diffusée sur TF1. Pour cette édition, les choses se déroulent différemment et pour la première fois dans le jeu, les aventuriers s’affrontent et sont regroupés par région. Ainsi donc, il y avait quatre équipes composées du Nord, du Sud, de l’Est et l’Ouest. Elles ont ensuite été réparties en deux groupes : les jaunes et les Rouges avant d’être réunifié.

La candidate Ava est toujours dans l’aventure, mais force est de constater que sa présence n’est que très peu remarquée dans l’émission. L’aventurière d’origine corse a préféré ne pas faire du grabuge avec cette histoire. En réalité, même si elle voulait réagir, ses actions ne pourront changer grand-chose, car elle découvre les images au même moment que le public. De toute évidence, les parties où elle intervenait sont éludées pendant le montage. Le fait que la jeune femme fasse de l’autodérision avec cette situation a été apprécié par le public qui lui a accordé plus d’attention… sur les réseaux sociaux.

Quand Ava réagit face au manque de respect de la prod

Pendant une discussion avec la candidate Angélique, Ava avait fait des déclarations sur Laurent. Elle reprochait à ce dernier le fait qu’il n’ait montré aucun talent particulier à part ‘’ramener du bois’’. Ses propos ont été très mal pris par les internautes qui lui reprochaient déjà sa quasi-absence dans l’émission.

Cependant, c’est une tout autre histoire qui fait réagir les internautes et Ava la principale intéressée. Il s’agit d’une méprise de la chaîne de télévision. En effet, chaque vendredi, Denis Brogniart, l’animateur de l’émission adressait une question aux téléspectateurs dans le cadre du jeu Koh Lanta les 4 terres. Par ce jeu, la production propose de faire gagner de l’argent aux téléspectateurs à condition que ces derniers répondent à des questions simples.

Le vendredi dernier, il s’agissait de savoir lequel des deux binômes en compétition remporterait l’épreuve de confort. Dans l’une des propositions de réponse, Ava a été remplacée par Alexandra. Il n’y avait pas qu’Ava qui était choquée par cette bévue. « Y a vraiment un problème avec Ava c’est pas possible, même TF1 s’est gourée sur son binôme dans la question ! » s’était étonné un internaute. Alors que la situation semblait assez tendue, la jeune femme a encore préféré faire de l’autodérision en accompagnant son commentaire d’un émoji de rire. « Sur une échelle de 1 à 10 niveau respect on est comment ? » avait écrit l’aventurière. On attend de voir la suite.