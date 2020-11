Avatar 2 : Kate Winslet bat des records d’apnée pour le tournage du film… Le résultat s’annonce incroyable !

On l’attendait depuis des années, mais finalement, James Cameron a enfin confirmé que le tournage du film Avatar 2 est enfin bouclé. Malgré tout, il faudra attendre encore pour voir le film qui s’annonce grandiose, mais pour le moment, la production dévoile de temps en temps des images et des teasers, pour faire patienter les fans. Cette fois, cela concerne les performances de nageuse de Kate Winslet !

Kate Winslet rejoint le tournage d’Avatar 2 et se surpasse

Avatar 1 est sorti depuis 2009, et les fans attendaient la suite annoncée depuis des années. Bonne nouvelle, le tournage est enfin terminé. Toutefois, il faudra attendre 2022 pour pouvoir visionner le film, dont on sait qu’il se déroulera cette fois, dans le monde sous-marin de Pandora.

Ce sera donc une toute autre intrigue et les acteurs devront tester leur limite pour la plupart. C’est le cas par exemple de l’actrice Sigourney Weaver, qui a incarné le personnage de Grace Augustine dans le 1er Avatar. Aujourd’hui âgée de plus de 70 ans, elle a réalisé une prouesse d’apnée, puisqu’elle a dû retenir sa respiration pendant 6 minutes, pour le tournage d’une scène.

Une autre actrice à réaliser des prouesses d’apnée. Il s’agit d’une actrice que connaît très bien le cinéaste James Cameron. Nous parlons là de Kate Winslet, à qui, il avait fini par accepter de confier le rôle de l’actrice principale (Rose) dans le film Titanic, il y a 23 ans.

Rejoignant le casting d’Avatar 2, Kate Winslet âgée aujourd’hui de 45 ans, incarnera un nouveau personnage. Il s’agit d’une nageuse de la tribu Na’vi, prénommée Ronal. Elle devra s’essayer à des cascades sous-marines. Dans un cliché posté sur les réseaux sociaux, on voit Kate Winslet au fonds d’une piscine avec un pince-nez, dans une combinaison particulière.

Contente de son expérience, l’actrice a révélé à un média : « J’ai dû apprendre à plonger pour jouer ce rôle dans ‘Avatar’ et c’était incroyable. J’ai réussi à retenir ma respiration pendant sept minutes et 14 secondes, un truc de fou, vraiment de fou. »

Qu’est-ce qui retarde la diffusion d’Avatar 2 ?

Au départ, le film devait sortir en 2014, soit environ 5 ans après le 1er Avatar, qui a eu un succès phénoménal à travers le monde entier. Cependant, malgré que beaucoup de fans ont cessé d’y croire, le cinéaste canadien James Cameron, a révélé à Arnold Schwarzenegger au cours d’une discussion par visiophonie, que la production continuait de travailler sur le film.

Il faut dire aussi qu’à cause de la crise sanitaire, l’équipe de tournage a perdu plus de 4 mois et travail. Les tournages se déroulent actuellement en Nouvelle-Zélande d’après le cinéaste, qui a révélé : « Nous tournons le reste des prises de vue. Il nous reste environ 10 % à tourner », « Nous sommes à 100 % concernant Avatar 2 et à 95 % pour Avatar 3 ».

Le but, est que le 2e opus d’Avatar puisse sortir dans les salles de cinéma en décembre 2022, même si la date initiale était pour le 17 décembre 2021. Ce report d’un an vient du fait que, si le tournage est fini, il reste encore la postproduction à assurer.

Il faut dire que le tournage a nécessité des effets spéciaux importants. De plus, la situation sanitaire n’encourage pas les cinéastes à sortir les films en salle, puisque le confinement est toujours d’actualité, avec même des couvre-feux dans certains pays.

Non seulement cela n’avantage pas la postproduction, mais sortir un blockbuster ces temps-ci, risque d’être une perte importante pour les producteurs, puisque les gens ne pourront pas se déplacer massivement pour voir le film.