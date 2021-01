Avocat : comment faire mûrir parfaitement un avocat ? Nous avons une solution miracle pour qu’il soit parfait !

Vous souhaitez déguster cet avocat afin de préparer un délicieux guacamole ou encore avec une petite sauce et un wrap, mais il n’est pas assez mûr. Il existe une technique qui pourra vous apporter la plus grande satisfaction. En effet, nous vous proposons de découvrir cette technique utilisable par tout le monde même si vous n’avez pas des connaissances très poussées dans le monde de la cuisine.

Vous serez surpris par ces solutions pour faire mûrir un avocat

La première est simple, mais elle est sans doute la plus méconnue. Pour manger un avocat qui n’est pas assez mûr, il suffit de le placer dans le four en l’enveloppant dans du papier aluminium. Tout le monde n’est pas euphorique à l’idée d’utiliser ce produit à cause du transfert des substances qui peuvent être néfastes pour votre santé. Il est toutefois pratique pour accélérer la croissance de l’avocat.

Vous devez préchauffer le four à 200 degrés et vous le positionnez avec l’aluminium sur la grille du four et non dans une plaque .

. il est préférable qu’il soit bien au centre pour que la chaleur puisse se répartir plus facilement.

Réglez le minuteur sur 10 minutes seulement et vous pourrez ensuite avec précaution enlever l’enveloppe.

Bien sûr, vous devez le laisser refroidir à température ambiante, il est donc préférable de prévoir cette préparation.

La chair de votre avocat sera beaucoup plus molle et il n’aura pas perdu son goût avec cette technique qui devrait vous combler. Vous pourrez utiliser l’avocat pour des recettes classiques ou crues. Dans le même registre, vous avez le micro-ondes qui est aussi très efficace, mais il faut qu’il soit placé dans un contenant non hermétique. Pensez à régler le thermostat sur le maximum et laissez-le seulement 30 secondes pour ne pas le cuire. Il faut seulement l’aider à mûrir beaucoup plus vite. Si toutefois le résultat ne répond pas à vos attentes, il suffit de le positionner quelques secondes supplémentaires.

Vous pouvez aussi faire mûrir un avocat avec une poêle, mais il faudra par contre bien enlever le noyau pour que le résultat soit à la hauteur de toutes vos attentes. Versez un peu d’huile d’olive et dès qu’elle est assez chaude, vous pouvez poêler votre avocat sur les deux côtés.

Préparez des tartines avec votre avocat

Il est désormais prêt à être cuisiné, mais vous manquez d’inspiration. Nous vous proposons une petite recette très sympathique que vous pouvez réaliser pour toute la famille. Vous aurez besoin d’ingrédients que vous aimez comme des tomates, de la salade, et même du fromage à tartiner comme le St Moret puisqu’il est moins calorique. Vous prenez une tartine de pain, et de préférence un pain de campagne et non une baguette. Vous étalez le fromage à tartiner et vous ajoutez des lamelles d’avocat.

Pour deux personnes, il suffit de le partager en deux parts égales et vous découpez dans le sens de la longueur les lamelles. Vous positionnez donc les tranches de tomates et vous installez l’avocat. Vous pouvez ajouter un peu d’épices si vous appréciez ou encore des herbes de Provence ou encore du Basilic si vous êtes en été. Placez votre tartine au four pendant quelques minutes en le préchauffant à 200 degrés. Si vous aimez le côté fromage râpé, vous pouvez le saupoudrer légèrement pendant la cuisson. Les tartines sont à déguster le soir avec une salade verte et une simple vinaigrette. Vous pouvez aussi les décliner avec plusieurs ingrédients.

En fonction de la saison, jonglez avec les ingrédients comme les fruits et les légumes pour varier les plaisirs.