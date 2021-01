Avoir de beaux ongles avec cette technique incroyable, découvrez comment la réaliser

Lorsque vous mains ne sont pas entretenues, l’image véhiculée n’est pas forcément celle escomptée. Il faut alors bien se renseigner auprès d’une spécialiste pour savoir s’il est possible d’avoir au plus vite de beaux ongles. En effet, quelques soins sont à réaliser pour que le résultat soit agréable même si vous n’utilisez pas un vernis classique ou semi-permanent. Même si vous optez pour le côté naturel, les soins ne devront pas être relégués aux oubliettes.

L’art de prendre soin de ses ongles très facilement

Pour poser un vernis de qualité, il faut généralement prévoir un certain temps, mais vous pouvez seulement effectuer les soins classiques. En effet, il faut déjà les couper à une bonne longueur en leur donnant la forme que vous souhaitez. Qu’elle soit carrée ou arrondie, vous pourrez peaufiner le rendu avec une lime, mais soyez vigilant, car ils peuvent se dédoubler très facilement. Dans les pharmacies, il existe notamment des soins spéciaux qui renforcent vos ongles et ils sont à appliquer avant la base et votre vernis.

Avec de l’eau chaude, vous pourrez pousser plus facilement toutes les petites peaux qui ne sont pas toujours très réjouissantes .

. Oubliez bien sûr de les arracher, car la douleur peut être conséquente et vos ongles seront également entachés.

Pensez à bien les nourrir avec des crèmes, des huiles ou des baumes spécifiques aux ongles et non aux mains.

Si vous avez tendance à multiplier les couches de vernis, il est préférable de les laisser se reposer pendant plusieurs jours afin de ne pas déshydrater l’ongle.

Si vos ongles ont tendance à être mous, il manque considérablement de kératine, il y a donc des soins qui vous permettent de les rendre beaucoup plus durs, mais respectez bien la fréquence d’utilisation ainsi que les doses pour avoir le rendu escompté. Vous saurez alors que les ongles ont autant besoin de soins que les cheveux. Ils sont pourtant négligés alors qu’ils sont eux aussi exposés à tous les désagréments comme le froid, la pollution, et même la sécheresse. Les mains sont souvent sèches à cause des températures relativement basses. N’oubliez pas de bien les protéger et de les nourrir en insistant sur le contour de l’ongle.

Des ongles jaunes, cassants ou abîmés

Il n’est pas rare d’avoir des ongles qui se dédoublent puisque de nombreuses personnes rencontrent cette problématique. Il faut alors redoubler d’efforts et appliquer des soins de qualité que vous trouvez notamment en pharmacie. Lorsque vous appliquez votre vernis, n’oubliez pas non plus d’utiliser une base durcissante qui protège aussi vos ongles et lui apporte de la robustesse. Si vous avez besoin de conseils précis, n’hésitez pas à prendre rendez-vous dans un institut de beauté pour avoir une belle manucure. Les ongles peuvent aussi jaunir au fil des semaines et il y a de grandes chances pour que cette coloration soit engendrée par les vernis.

En effet, si vous n’appliquez pas la fameuse base, les vernis pénètrent dans les ongles et ils se colorent, ils ont donc tendance à devenir un peu plus jaunes au fil des poses. N’oubliez pas de prendre une base adaptée, car, dans le cas contraire, il sera difficile de conserver des ongles « nude » à cause de cette couleur jaune assez désagréable à contempler. Par contre, si vous souhaitez retrouver de belles mains, il faut bien respecter des temps de pose entre deux applications, car vos ongles doivent respirer pendant quelques jours.

Evitez également de tester toutes les astuces que vous pouvez croiser sur Internet.