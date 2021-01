Avoir une frange sans couper les cheveux, c’est tout à fait possible grâce à cette astuce !

Certaines femmes veulent adopter une frange, mais elles ont quelques réticences à l’idée de prendre rendez-vous chez le coiffeur. En effet, lorsque vous coupez la chevelure, c’est bien sûr irréversible, mais le résultat sera-t-il à la hauteur de vos attentes.

Certes, il y a des simulateurs sur Internet qui devraient vous aider, mais il existe une solution renversante qui devrait vous satisfaire. Vous donnerez alors une allure vintage à votre coiffure sans couper un seul centimètre.

Un tutoriel pour adopter la frange sans couper les cheveux

Si vous vous rendez chez le coiffeur, vous pourrez constater que la frange et les coupes vintage sont partout. Elles rencontrent un succès sans précédent auprès des femmes qui ne veulent pas toujours franchir le cap. Il est donc possible d’adopter cette astuce présentée avec cette vidéo et les novices réussiront forcément. En effet, il suffit de créer une frange en utilisant une astuce révolutionnaire.

Vous devez bien sûr avoir les cheveux assez longs pour les « plier » afin de créer naturellement une frange .

. Il faut créer la frange en choisissant la longueur que vous souhaitez avant d’attacher ensuite les cheveux à l’arrière.

Pour que le résultat soit à la hauteur de vos attentes, il est conseillé de bien séparer les deux parties en partant du centre de la tête.

Vous devez donc obtenir une boucle à l’avant qui permet de créer la frange et vous saurez ainsi si cette coupe peut vous convenir.

Par contre, la boucle doit être fluide et il faut qu’elle s’adapte parfaitement à votre style.

La vidéo n’est pas si complexe à suivre même si vous n’avez pas des compétences dans ce domaine. Si vous n’arrivez pas à créer cette frange, votre coiffure pourra sans doute vous aider puisqu’il dessinera cette frange qui dégage votre visage et vous permet d’adopter une coiffure des années 70. À l’époque, elle était très en vogue et elle revient sur le devant de la scène. Les femmes semblent vouloir changer de tête en adoptant ces solutions très anciennes, mais très efficaces pour adopter un look moderne.

Pour attacher les cheveux, pensez à utiliser des pinces, c’est plus facile et vos cheveux ne seront donc pas traumatisés, car les accessoires de coiffure peuvent être problématiques.

Dynamisez votre coiffure avec quelques astuces

Lorsque vous avez les cheveux longs, vous pouvez finalement tout vous permettre, car il y a de nombreuses astuces. Parmi ces dernières, il y a une nouvelle coupe de cheveux qui revient sur le devant de la scène, elle consiste à créer un volume au sommet de la tête avec une queue de cheval assez haute. De nombreuses stars ont eu l’occasion de l’adopter ces derniers mois et il y a aussi une multitude de tutoriels qui peuvent vous guider. Pour rendre votre coiffure moins terne, vous avez des accessoires comme des pinces, des barrettes…

Il est aussi possible d’utiliser des tresses plaquées sur un seul côté pour avoir une coiffure viking qui est très prisée par les femmes, et même les hommes. Vous aurez clairement besoin d’un tutoriel, car, s’il faut utiliser une tresse classique, vous devez aussi la plaquer contre le crâne grâce à une astuce. En effet, il suffit d’ajouter à votre mèche, une autre, cela permet de décaler la tresse et de la plaquer pour avoir un rendu très sympathique. En 2021, les femmes ne font plus l’impasse sur toutes les techniques pour dynamiser leur chevelure.

N’hésitez pas à utiliser l’une de ces astuces, car il est toujours agréable pour le moral de changer de tête.