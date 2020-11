Aya Nakamura : ces révélations incroyables que vous ignorez ont choqué ses fans qui n’étaient pas prêt à ça !

Elle vit en couple avec son producteur

Contre toute attente, la chanteuse Aya Nakamura vit avec le producteur de ses albums. Certains de ses plus grands fans ont d’ailleurs appris la nouvelle le 18 octobre dernier en regardant la story Instagram de la chanteuse de Copines. En effet, elle apparaissait vêtue d’un peignoir blanc avec Vladimir Boudnikoff où les deux tourtereaux étaient alors en train de s’enlacer. Par le passé, certains se souviennent toutefois des relations très tumultueuses qu’elle avait vécues avec le rappeur Niska.

Aya Nakamura n’aime pas être reconnue

Bien qu’elle soit très populaire avec ses chansons que les plus jeunes ne se lassent pas d’écouter encore aujourd’hui, Aya Nakamura a affirmé qu’elle n’était pas du tout à l’aise avec le fait d’être vraiment populaire. C’est dans une récente entrevue pour le magazine féminin Grazia que la chanteuse de Pookie s’est exprimée sur le sujet, en avouant qu’elle apprécie être discrète dans la vie et qu’elle préférait que l’on ne la reconnaisse pas, comme cette fois où lorsqu’elle est venue faire ses courses dans une grande enseigne de magasin !

La chanteuse raconte en effet que la caissière l’a reconnue et qu’une fois après avoir eu la confirmation qu’elle était bien Aya Nakamura, elle se serait empressée de demander à tous ses collègues de venir la saluer !

L’incroyable clip de Pookie a été tourné à Fontainebleau

C’est cette fois-ci une vidéo de la chanteuse qui a fait un gros carton sur les réseaux sociaux qui concerne un des grands secrets d’Aya Nakamura. En effet, le clip de sa chanson Pookie qui est un de ses plus gros hits de ces dernières années, aurait bel et bien été tourné à Fontainebleau ! Un endroit dont peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir pu aller pour le tournage d’un clip de musique urbaine. Mais Aya Nakamura est encore allé plus loin puisque c’est au château de Fontainebleau que la vidéo de Pookie aurait été tournée. Un excellent moyen pour Aya Nakamura d’exploser les codes de la musique !

Le américains adorent Aya Nakamura

Contre toute attente, et bien qu’elle n’enchante jusqu’à aujourd’hui qu’en français dans ses chansons, Aya Nakamura est particulièrement appréciée par les auditeurs venant des États-Unis. En effet, certains grands noms comme la chanteuse Madonna, Will I Am des Black Eyed Peas, mais également Rihanna, ont déclaré apprécier les chansons et le talent d’Aya Nakamura même s’ils ne comprennent pas toujours les paroles de ses chansons… tout comme certains français d’ailleurs !

Toutes mes positions préférées .. pic.twitter.com/lIcmNs9wJQ — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) November 13, 2020

Aya Nakamura est l’artiste française la plus écoutée dans le monde

Même si certains français n’apprécient pas forcément le style de musique d’Aya Nakamura, il est impossible d’ignorer qu’elle est très aimée par les auditeurs, et pas seulement en se limitant à la France. En effet, et même si certains n’auraient jamais misé sur elle, il se trouve qu’Aya Nakamura est à ce jour l’artiste française la plus écoutée dans le monde : une performance exemplaire et unique, qui prouve qu’elle est partie pour marquer des générations entières d’auditeurs !

Plus récemment, Aya Nakamura a même été nommée comme une des artistes les plus influentes dans le monde, dans un classement qui a été mis en place par le magazine Vanity Fair.

Aya Nakamura est l'artiste féminine ayant réalisé le meilleur démarrage de tous les temps sur Spotify 🇨🇵 avec son album "AYA". Tous ses titres étaient dans le top 20. De plus, elle a atteint la 42e place sur Apple Music 🌎. C'est un meilleur démarrage que "Deux Frères" de PNL. pic.twitter.com/rW9UcL7OOu — Hyconiq Mag (@Hyconiq_) November 15, 2020

Aya Nakamura a réalisé des études de stylisme

Peu de gens le savent, mais Aya Nakamura a fait des études de stylisme par le passé, bien qu’elle n’ait jamais pu les finir. En effet, après avoir diffusé le morceau Karma sur les réseaux sociaux et obtenu des résultats impressionnants, la chanteuse avait donc décidé de se lancer officiellement dans la vie d’artiste !