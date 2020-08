Aya Nakamura : elle publie une nouvelle photo en bikini qui fait fondre ses fans !

Il y a quelques temps encore, les tubes d’Aya Nakamura suscitaient la controverse de par leur originalité. Mais, apparemment, c’est justement cette originalité et la personnalité bien marquée d’Aya Nakamura qui auront fait la recette de son succès ! Mais en plus de n’avoir rien à envié aux autres chanteurs et chanteuses, Aya Nakamura fait aussi savoir qu’en plus d’être « trop charismatique », elle a aussi un corps de rêve.

Aya Nakamura se dévoile en bikini

Alors que la chanteuse montre déjà dans ses clips à quel point elle a des formes pulpeuses et généreuses dans ses clips, elle en a dévoilé plus dans une nouvelle photo dévoilée sur Instagram le dimanche 16 août dernier. La star s’y dévoile en bikini, pour le grand plaisir de ses fans, qui ne tarissent pas d’éloges dans les commentaires en écrivant « t’es magnifique », « quelle reine » ou encore « jolie nana » écrivit un de ses 2,3 millions d’abonnés en référence à son dernier tube à succès.

Dans cette photo, Aya Nakamura semble effectivement aux anges, elle se prélasse sensuellement sur un transat, au bord d’une piscine, et met une légende énigmatique en bas de son image qui dit « Bébé pour toi y’a tout ». Qui est donc ce mystérieux « Bébé » qui met la chanteuse en mode love ?

La chanteuse se révèle tout aussi belle dans une tenue légère

Mais il nous faut noter que ce n’est pas la seule photo de la chanteuse dans une photo sexy. Pas plus tard qu’en début du mois, Aya Nakamura a également publié une photo d’elle, cette fois-ci, dans une tenue légère et faisant paraître une partie de son anatomie irréprochable.

L’interprète de Djadja et Pookie a effectivement fait monter la température sur les réseaux sociaux en se révélant dans une petite tenue bleue, composée d’une brassière et d’une minijupe. De quoi faire voltiger ses abonnés ! La photo caliente a notamment fait réagir la rappeuse britannique MS Banks, mais plusieurs centaines e milliers d’anonymes ont aussi liké sa photo. Ils la qualifient dans les commentaires de « jolie nana », de « diamant noir » ou encore de « beauté incarnée ». Des compliments qui, on en est sûr, ont dû faire grandement plaisir à la chanteuse de 25 ans. Et, il faut le dire, Aya Nakamura a plusieurs raisons d’être aux anges.

Elle cartonne partout !

De nombreux médias l’affirment, Aya Nakamura est en train de marquer le paysage musical français et même, le paysage musical tout court. Aimée par plusieurs stars internationales, notamment Rihanna et Madonna, le succès d’Aya Nakamura est à son comble. Et même si elle n’a pas eu la reconnaissance qui lui était due aux Victoires de la musique, les chiffres ne mentent pas. Celle qui a reçu un double disque de platine est actuellement la chanteuse la plus écoutée dans le monde !

Pour ceux qui pensent que cette réussite n’est que passagère, il faudrait quand même noter que le dernier single de la chanteuse, Jolie Nana, sorti seulement le 17 juillet dernier, fait déjà un carton. Plus encore, il est classé numéro 1 partout, qu’il s’agisse de Spotify, Deezer, Apple Music ou encore iTunes.

Un coup de chance ? Que dire alors du fait que Le Parisien, Jolie Nana cumule 3,5 millions d’écoutes en France et 6,5 millions dans le monde ? Mais ce n’est pas tout, BFMTV affirme également que 13 millions d’auditeurs par mois écoutent Aya Nakamura sur Spotify dans le monde. A côté, Jul, ne compte qu’un peu plus de 3 millions d’auditeurs. Toujours un coup de chance ?