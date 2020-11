Aya Nakamura fait la fête sans masque en plein confinement : elle réagit à la polémique !

Si Aya Nakamura fait parler d’elle en ce moment, ce n’est pas seulement grâce à la sortie de son dernier album, sobrement intitulé Aya. Très logiquement, afin de promouvoir la sortie de ce dernier disque qui lui permettra sans doute d’être en tête des ventes, la jeune femme enchaîne les plateaux de télévision et les interviews, sans oublier de célébrer avec ses proches la sortie évènement de ce troisième opus. Mais voilà, après la petite polémique concernant sa non-venue à Quotidien, des vidéos relayant une soirée à laquelle elle participait où personne ne portait un masque ont beaucoup fait parler.

Aya Nakamura annule Quotidien, elle se défend

Yann Barthès s’est retrouvé bien dépourvu lorsqu’il a pris l’antenne de son émission quotidienne. Le journaliste pensait faire l’évènement en recevant Aya Nakamura. Mais la chanteuse de Jolie Nana n’est pas venue car elle aurait (d’après le présentateur) « la flemme et qu’elle était trop fatiguée« . Souriant et moqueur, Yann Barthès préfère rigoler de la situation, tout en pointant cependant du doigt le comportement de l’artiste, pas professionnel selon lui :

« Elle nous a plantés. Pas il y a 24 heures, mais il y a une heure, une demi-heure. Elle ne nous a pas appelés non plus pour nous le dire (…) Les danseurs se sont déplacés, tout le monde s’est déplacé, l’équipe technique, nous aussi… sauf une : Aya Nakamura »

Sur Twitter, la jeune femme a décidé de répondre à Yann Barthès : « Ni flemme ni plan ,j’avais prévenue depuis 13h pourtant… Les contretemps ça arrive ». Une manière pour elle de désamorcer la polémique qui grandissait sur les réseaux sociaux puisque beaucoup d’internautes ont critiqué son comportement. Yann Barthès aurait-il alors menti ? Difficile de dire qui dit vrai et cela n’a finalement pas une grande importance. Malheureusement pour Aya Nakamura, une nouvelle polémique a vu le jour.

Une fête pour célébrer la sortie de son album

A peine a-t-elle eu le temps d’éteindre la première polémique que la seconde est arrivée. Mais on ne peut pas dire qu’elle ne l’a pas cherché. Quelques heures après avoir donc annulé sa venue à Quotidien, la chanteuse a été vue à une fête en l’honneur de son dernier album, en Seine-Saint-Denis. Or, les français sont actuellement confinés et les fêtes sont logiquement interdites. De plus, aucun des participants ne portaient un masque lors de cet évènement. Un acte peu citoyen en ces temps d’épidémie. Rappelons que plusieurs personnes risquent la prison pour avoir organisée une fête clandestine à Joinville-le-Pont à laquelle se trouvait une personne testée positive à la covid-19. Le maire a porté plainte pour mise en danger de la vie d’autrui.

Invitée samedi 14 novembre sur M6 à l’occasion du 19.45, Aya Nakamura est revenue sur cette soirée polémique et n’a pas nié sa présence, expliquant qu’elle avait fait « des bêtises« . « Je n’ai pas été vigilante sur ce coup-là mais j’étais tellement contente de fêter la sortie de mon album. La prochaine fois, je ferai plus attention et tout le monde mettra un masque. On peut écouter de la musique, mais il faut se protéger ». Ce mea culpa lui permettra-t-il d’éteindre cette nouvelle polémique ? On lui souhaite, car on imagine qu’elle préfèrerait parler de son nouvel album.

Aya Nakamura tacle Matt Pokora

Il y a quelques jours, la chanteuse faisait parler d’elle pour un tweet un brin rageux qu’elle avait supprimé par la suite. Ce tweet revenait sur la victoire du chanteur au MTV Europe Music Awards. « Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10 » avait écrit la chanteuse, ce qui avait mis les fans de l’artiste en colère puisque ce sont eux qui votent. Difficile donc de remettre en cause ce prix. D’autres détracteurs reprochent à Aya Nakamura son manque d’humilité pour ce tacle qui s’adresse à un collègue. On peut supposer qu’elle a regretté ce message puisqu’elle l’avait rapidement supprimé. Mais c’est mal connaître les internautes qui l’avaient déjà vu et relayés un peu partout sur le web.