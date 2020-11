Aya Nakamura : La chanteuse aurait-elle planté l’équipe du Quotidien à la dernière minute pour aller à une fête ?

Alors qu’elle était attendue dans l’émission télé le Quotidien de ce vendredi 13 novembre, Aya Nakamura n’est finalement jamais venue. Après avoir essayé de se justifier sur les réseaux sociaux, les vraies raisons de son absence semblent avoir fuité puisqu’elle aurait été aperçue dans une soirée.

Aya Nakamura plante toute l’équipe du Quotidien à la dernière minute !

C’est ce vendredi 13 novembre 2020 que le 3e nouvel album d’Aya Nakamura est sorti. A seulement 25 ans, la chanteuse fait maintenant partie intégrante de l’univers musical français, et elle est énormément suivie sur les réseaux sociaux, surtout par la jeune génération.

Cependant, il faut croire qu’il arrive à la star de faire des gaffes, comme ce vendredi 13 novembre, avec l’équipe du Quotidien. En effet, rendez-vous était pris pour qu’Aya Nakamura vienne sur le plateau de Yann Barthès, puisqu’elle était l’invitée de l’émission ce jour-là.

Jusqu’au moment où l’émission a débuté, Aya Nakamura était toujours attendue sur le plateau, et l’animateur l’avait même annoncé : « Aujourd’hui on va faire comme si on n’était pas un vendredi 13 novembre » « …Elle sera là tout à l’heure en live avec nous, mais elle est aussi notre image feel good du jour… »

Cependant il faut croire que le vendredi 13 a quand même eu d’effet, puisqu’au retour de l’animateur sur le plateau, le ton n’était plus le même. C’est amèrement que l’animateur a fait part de la situation aux téléspectateurs qui attendaient comme lui, son équipe, et même l’équipe de la diva : « Bon, Aya Nakamura devait être avec nous mais elle ne vient pas. Il y a des gens qui s’étaient déplacés, et elle a dit à son staff qu’elle avait la flemme de venir et qu’elle était trop fatiguée. Ses danseurs ne l’étaient pas, eux. Ils sont venus, ils étaient super, on les remercie, ils étaient vachement bien. », « Aya Nakamura nous a plantés. Pas il y a 24h, non ! Il y a une demi-heure ! Elle ne nous a pas appelés non plus pour nous le dire en même temps. »

C’est avec des preuves d’images de répétitions, que Yann Barthès a continué, parlant de ceux qui avaient perdu leur temps dans cette histoire : « Ils ont répété ici avec sa team, ils avaient mis un damier sur la scène, les danseurs se sont déplacés, tout le monde s’est déplacé. L’équipe technique, nous aussi on s’est déplacés », « Tout le monde s’est déplacé… Sauf une ! Sauf Aya Nakamura ! Bon… Bah tant pis. », a fini par ironiser l’animateur, avec un grand sourire aux lèvres, que l’on devine amère.

Aya Nakamura fait la fête en plein confinement !

Après l’absence d’Aya Nakamura plus que remarquée dans l’émission du Quotidien de cette fin de semaine, cette dernière a essayé de se justifier sur les réseaux sociaux, à travers un tweet : « Ni flemme, ni plan, j’avais prévenu depuis 13h pourtant… Les contretemps ça arrive »

Si par contretemps, la chanteuse parle d’une fête, ce n’est point évident que cela soit excusable auprès de l’équipe du Quotidien qui a mis du temps et des moyens pour préparer la venue de la jeune femme. En effet, le journal le Parisien a publié une information sur son site internet, qui vient décrédibiliser les tentatives de justifications de la maman d’Aïcha.

Alors qu’elle affirme dans son tweet qu’elle a pourtant prévenu qu’elle ne serait pas là depuis 13h, une personne de la production du Quotidien a affirmé qu’Aya Nakamura a planté tout le monde environ 30 mn à 1h avant l’enregistrement de l’émission.

Pour commencer, la chanteuse ne s’est même pas déplacée pour les balances qui ont eu lieu dans l’après-midi. Si l’on comprend que cela puisse arriver une fois en passant avec quelques artistes, c’est quand même très rare. Aussi, tout le monde attendait la jeune femme, qui a fini par se décommander peu avant que l’émission ne commence, alors que l’animateur, Yann Barthès, l’avait déjà annoncé en live.

En plus de ce témoignage, le journal a pointé du doigt, le fait qu’Aya Nakamura a planté Yann Barthès et son équipe à la dernière minute pour se rendre à une fête ! En effet, cette dernière a publié sur sa story Instagram, plusieurs images où elle apparaissait dans un restaurant.

Endimanchée dans une robe de soirée blanche, la chanteuse était en compagnie d’une dizaine de personnes, et aucun ne portait de masque d’ailleurs. Bien évidemment, cela a valu à Aya Nakamura, des critiques des internautes, puisque la France entière est en plein confinement.