Aya Nakamura : La chanteuse officialise son couple avec son producteur !

On a reconnu le producteur d’Aya Nakamura ce dimanche 18 octobre 2020, sur la photo qu’elle a partagée sur sa story. S’il n’y a rien de mal à s’afficher avec son producteur, il est plutôt intriguant de s’afficher avec une certaine complicité. Les suppositions des fans vont bon train.

Aya Nakamura se dévoile un peu plus à ses fans

AYA, c’est l’intitulé du prochain album, d’Aya Nakamura. Ce sera le 3e, et on découvrira un clip qui mettra en scène sa petite fille Aïcha pour la 1ère fois. Cet album tant attendu sortira le 13 novembre 2020, et il se veut plus personnel que les précédents. Rappelons que les 2 premiers albums de la chanteuse de Djadja s’intitulaient Journal Intime et NAKAMURA.

Dans une vidéo promotionnelle qu’elle a mise en ligne ce jeudi 15 octobre 2020, Aya Nakamura a divulgué quelques images sur les réseaux sociaux. Une sorte de mise en bouche pour ses fans. On entend la chanteuse parler en voix off à propos de son enfant, que l’on voit avec elle dans des moments simples : « Pour moi, ma fille, c’est un amour pur. C’est important, la famille, pour moi. C’est la base. »

On aperçoit également l’artiste dans des moments familiaux avec ses proches, comme lors d’un dîner par exemple. A ce propos elle affirme : « C’est important d’avoir ce noyau dur, d’avoir son cercle perso, de pouvoir être soi-même. »

Tout cela ne fait qu’attiser l’impatience des fans de celle qui est aujourd’hui, l’artiste française la plus écoutée dans le monde. En couverture de ce 3e album, il y aura évidemment Aya Nakamura elle-même, qui prend la pose.

En attendant, pour certains fans, ce sera « l’album de la décennie », tandis que les volets familiaux et l’évocation de la fille de l’artiste, font dire à d’autre qu’il y aura « Un hiver un peu plus doux ». Pour d’autres encore, ce serait le retour de la reine !

A travers cet album, Aya Nakamura semble dire à ses fans qu’elle est une femme de 25 ans accomplie, une maman comblée, avec une famille soudée. Alors côté cœur que dit-on ?

Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff en couple ?

Depuis sa relation chaotique avec le rappeur Niska avec lequel elle a eu sa fille Aïcha, on ne connaît pas de relation amoureuse à Aya Nakamura. Soit, la diva est très discrète, soit elle n’a pas encore trouvé la personne qui lui convient.

Cependant, une publication d’Aya Nakamura, ce dimanche 18 octobre 2020, est venue titiller la curiosité des internautes, qui depuis, se posent bien des questions sur la vie sentimentale de la chanteuse de Pookie.

En effet, Aya Nakamura a mis dans sa story sur Instagram, un cliché où on pouvait la voir avec un jeune homme blond qui n’est autre que son producteur, Vladimir Boudnikoff. En temps normal, il n’y aurait rien de bizarre à une photo entre une chanteuse et son producteur.

Si les fans d’Aya Nakamura ont réagi, c’est parce les 2 amis _ou plus ?_ se sont pris en photo, alors qu’ils étaient tous les 2 en peignoir, et qu’ils avaient chacun un masque de beauté sur le visage. De plus, la chanteuse enlaçait le producteur et semblait heureuse. Sur le cliché, elle écrit avec 2 cœurs roses : « Mon lossa ».

Quant à Vladimir Boudnikoff, qui soit dit en passant, est celui qui a réalisé le clip Pookie, il avait affirmé se trouver dans une immense villa en Grèce. Il semblerait que ce soit en très bonne compagnie.

Notons que ce dernier est un producteur talentueux qui a réalisé ses tous 1ers clips à l’âge de 18 ans. C’était pour des artistes indépendants, et la qualité de son travail fait que ses productions sont fréquemment couronnées de succès.

Maintenant, un grand mystère demeure : Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff sont-ils en couple ?