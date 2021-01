Aya Nakamura confirme les doutes de ses fans : en couple, la chanteuse affiche l’élu de son cœur sur les réseaux sociaux !

Si plusieurs personnes espéraient faire tomber la ravissante Aya Nakamura sous leur charme, ils auront été bien déçus ! Aya Nakamura n’est plus un cœur à prendre et elle l’a fait savoir le 18 octobre dernier. La jeune femme est aux anges et n’a pas hésité à partager son bonheur avec ses fans. On se demande tout de même qui est ce mystérieux inconnu qui lui fait voir la vie en rose. La réponse n’a pas tardé à arriver puisqu’en réalité, il s’agit de Vladimir Boudnikoff… son producteur ! Elle a partagé quelques photos de son couple et la nouvelle fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Les prochaines lignes de cet article vous disent tout à ce propos.

De l’amour dans l’air

Aya Nakamura n’est pas du genre à se faire paraître et certainement pas habituée aux effusions amoureuses. Elle était peut-être loin de se douter que l’amour l’attendait au détour du chemin et on peut bien dire que Cupidon ne l’a pas raté. La chanteuse est amoureuse et l’assume. L’interprète de Djadja a officialisé sa relation avec son nouveau chéri le 18 octobre dernier.

Sur Snapchat, la chanteuse a rendu publique pour la première fois, les photos de son amoureux sur trois selfies. Il faut reconnaître que la photo était magnifique ! Les deux tourtereaux apparaissaient habillés en peignoir et s’enlaçaient avec tendresse devant l’objectif. Vladimir Boudnikoff est le beau gosse qui fait fondre le cœur de la jeune femme de 25 ans. De toute évidence, les deux amoureux se connaissent depuis un bon moment, puisque le jeune homme est le producteur d’Aya Nakamura !

Un dimanche en amoureux

L’interprète de 40% est toute radieuse et le bonheur se lit sur son visage. Il était temps qu’elle prenne un nouvel envol après les péripéties qu’elle a traversées durant sa précédente relation. C’est donc pour profiter du bon temps que nos deux amoureux ont décidé de s’offrir des soins cocooning le dimanche dernier.

Ils ont partagé quelques photos de leur moment de détente avec leurs fans. Ainsi donc, on voyait la jeune femme et son chéri apparaître chacun avec un masque de beauté qui recouvrait l’entièreté de leurs visages sauf les yeux et la bouche. Ce n’est pourtant pas tout ! L’interprète de Doudou a dévoilé le surnom affectueux par lequel elle désigne son chéri : ‘’Mon lossa’’. Il n’y a plus de doute sur le fait qu’Aya Nakamura est très amoureuse et elle a même ajouté quelques émojis en forme de cœur sur les photos.

Un album prévu pour le 13 novembre prochain

Il n’y a pas que l’amour qui fait naître des étoiles dans les yeux d’Aya. Il y a également sa passion, la musique ! D’ailleurs, elle avait précédemment annoncé une autre bonne nouvelle à ses fans : la sortie de son nouvel album intitulé Aya et qui sera disponible dès le 13 novembre prochain. Pour garder en haleine ses fans, elle en avait même dévoilé un extrait et ces derniers sont déjà impatients d’écouter tous les autres morceaux.

Les choses semblent aller pour le mieux pour Aya Nakamura. Sa carrière qui continue de grimper en flèche, sa petite fille et son chéri sont autant de bonheurs qui remplissent sa vie, et elle le mérite. Vivement que les vœux du couple se réalisent…