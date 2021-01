Aya Nakamura : l’un de ses proches était en désaccord avec son métier, le milieu serait dangereux

Plusieurs chanteuses connaissent le succès en France à savoir Aya Nakamura et Wejdene. Les deux femmes ont pu se démarquer dans les Charts avec des titres qui sont appréciés par la jeune génération, et même les adultes. Lors de ce portrait, la chanteuse a pu évoquer ses débuts alors que sa mère n’était pas forcément en adéquation avec son choix. En effet, elle voulait se lancer dans le monde de la musique et elle n’était pas d’accord.

La mère d’Aya Nakamura ne s’imaginait pas ce succès

Il est toujours difficile pour des parents de découvrir le choix de leurs enfants surtout lorsqu’il est lié à ce milieu. Le marché est concurrentiel, il y a de nombreux artistes et il faut impérativement se démarquer pour durer. De ce fait, ceux qui ont pu côtoyer de près ou de loin le monde du showbusiness ne le recommandent pas forcément au vu de tous les désagréments. La mère d’Aya Nakamura n’était donc pas d’accord, mais elle était sans doute loin de s’imaginer que l’engouement serait aussi fort en France et à l’international.

#ayanakamura on lui demande sur France2 si lady gaga l’inspire elle répond “je la regarde depuis que je suis contente mais je la regardais pas avant. Mais je suis contente” 😭 elle sait parler ou pas ? — Nickiminajaintshit (@queen_already) January 24, 2021

Aya Nakamura révèle que sa maman a pu la pousser, mais au départ elle n’était pas très enthousiaste lorsque les deux femmes ont pu en discuter .

. Sa maman savait que le milieu était rythmé par les hommes et elle était convaincu qu’il était finalement dangereux.

Même si la mère d’Aya Nakamura n’était pas d’accord avec son choix, elle l’a tout de même accompagné lorsqu’elle a souhaité commencé.

De plus, sa mère lui avait donné l’envie de se lancer et aujourd’hui, elle a une carrière incroyable.

Vous pouvez donc retrouver l’interview de la chanteuse notamment en replay puisqu’elle est passée sur France 2 ce dimanche 24 janvier. Aya Nakamura rencontre des difficultés comme d’autres artistes puisque le coronavirus a pratiquement gelé le monde de la culture et celui de la chanson.

Les artistes ne peuvent pas se produire sur scène sauf s’ils optent pour des concerts en streaming, ce qui fut le cas pour Jenifer et Matt Pokora. Julie Zenatti a même décidé d’opter pour cette solution dans quelques jours afin de retrouver le public. Les stars n’hésitent pas à se confier sur les réseaux sociaux tout en faisant part de la difficulté de se retrouver loin de cette foule.

Aya Nakamura aimerait bien retourner sur scène

Vous avez pu découvrir la chanteuse à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et même à la télévision. Elle a d’ailleurs pu s’expliquer avec Nikos Aliagas lors de sa petite erreur de prénom et de nom, cela avait rapidement enflammé la toile. Aya Nakamura a précisé qu’elle pouvait être impulsive, c’est son caractère et sa réaction avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque. Lors de son interview, tout semblait donc aller pour le mieux puisqu’elle a accepté de se confier au présentateur phare de TF1.

👸🏾 @AyaNakamuraa interprétant « Plus Jamais » en version solo pour la première fois en live sur France 2 ! pic.twitter.com/VeJKLivZRC — Aya Nakamura Charts (@ayacharts) January 24, 2021

En ce qui concerne son métier, sur France 2, elle révèle qu’elle aimerait bien remonter sur scène et retrouver son public, mais elle n’est pas à la place du président de la République comme elle le précise. Aya Nakamura estime qu’elle n’est pas forcément apte à décider concernant la validation ou non des concerts. Elle attend alors les décisions du gouvernement et elle espère forcément que, dans quelques mois, tout sera rentré dans l’ordre. La chanteuse n’est pas la seule à attendre ce moment alors que les Français pourraient vivre un troisième confinement début février au vu de la situation sanitaire qui ne cesse de prendre de l’ampleur.