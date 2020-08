Aya Nakamura publie une nouvelle photo d’elle en tenue affolante ! Elle fait le buzz, ses fans sont choqués !

Tout le monde en parle depuis quelques heures et ses fans sont conquis !

La chanteuse de Djadja montre qu’elle possède bien des atouts qui font son charme

Hier soir, sur son compte Instagram, la star a posté une superbe photo d’elle en brassière et en minijupe bleue, dans une position spéciale. Il faut dire qu’elle possède le chic pour provoquer des torrents de compliments de la part de ses fans. Une chose est certaine, c’est que cette photo est très appréciée. Cela se traduit aisément par les milliers de commentaires sur sa page Instagram.

Aya Nakamura sait assurément comment faire enflammer les cœurs. Sur cette photo, elle est assise avec le buste valorisant ses belles formes. Il n’en a pas fallu plus pour faire plein de remous sur sa page Instagram. En ce qui concerne les commentaires, ses millions de fans s’en sont donnés à cœur joie. Beaucoup ont mentionné « Jolie nana », certainement en référence à son tout dernier clip, un véritable délice auditif et visuel !

Notons que cette photo de la chanteuse au teint d’ébène, lui a même valu la réaction de la rappeuse britannique MS Banks. Elle a vraiment mis le paquet en dévoilant une partie de son anatomie. Ses formes voluptueuses ont fait d’elle l’objet de toutes les admirations depuis hier : « Bonbon », « la beauté incarnée », tels sont les commentaires qu’on peut lire sur sa page. D’ailleurs, il serait bien bizarre de les contredire, car Aya Nakamura a vraiment du potentiel à en revendre.

Aya Nakamura, une chanteuse dont le talent n’est plus à démontrer

Aya Nakamura est la chanteuse française la plus écoutée au monde. Elle gravit les échelons et se fait une place de choix dans la musique française ! Même étant assez controversée, cette chanteuse a le don d’attiser la curiosité de ses admirateurs.

Avec son clip Djadja qui a occasionné un véritable raz de marée il y a deux ans, elle est revenue en force avec le tube « Jolie nana ». Oui, cette chanson a été certifiée single d’or en seulement deux semaines avec plus de 15 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming ! Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant puisqu’elle passe en boucle sur toutes les chaînes !

Jolie nana, une bombe lâchée sur YouTube !

«Jolie nana», la nouvelle sortie de la chanteuse française a déjà obtenu plus de treize millions de vues sur YouTube, un chiffre qui ne cesse de grimper aujourd’hui ! Avec ce nouveau record, elle n’a pas hésité une seconde à remercier ses fans via son compte Instagram il y a une semaine environ. Publié récemment dans le Journal Le Parisien, Aya Nakamura est la chanteuse française la plus en vogue et la plus recherchée à l’étranger.

La jeune chanteuse de 25 ans a prouvé qu’elle a vraiment du talent pour la musique. D’ailleurs, il n’y a pas que la chanson « Jolie nana » qui fait des merveilles. Elle a récemment été en featuring avec Dabs sur la chanson « Follow Back ». Comme on pouvait s’y attendre, cette chanson n’a pas manqué de marquer sa carrière musicale. Elle a également reçu un single d’or de la part du SNEP.

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui, la célébrité de cette chanteuse n’est point un hasard. Elle la doit à son talent et sa grande détermination. Cette photo montre que de la beauté, elle n’en a pas que dans ses chansons ! Elle a vraiment tout pour plaire notre Aya !