Ayem Nour : c’est une horrible nouvelle, elle dévoile un message tragique à ses fans qui ne s’en remettent pas !

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’Ayem Nour, l’ancienne star de la télé-réalité, est au coeur de la polémique. Il faut bien avouer qu’avec son caractère bien trempé, la jeune femme n’hésite jamais à dire haut et fort tout ce qu’elle pense, et elle a pu le prouver une nouvelle fois dans des déclarations assez choquantes.

En effet, on ne s’attendait pas à ce que la jeune femme prenne la parole pour émouvoir autant ses fans, et le moins que l’on puisse dire c’est que le résultat a bien été à la hauteur de ses espérances. Avec les récents évènements, les anciens participants des émissions de télé-réalité n’hésitent plus à tout balancer dans les médias ou sur les réseaux sociaux, quitte à parfois se mettre des personnes à dos.

Espérons que concernant Ayem Nour, les conséquences de ses paroles ne seront pas trop négatives…

Ayem Nour balance tout sur les réseaux sociaux : ses fans sont choqués par son dernier message complètement bouleversant !

Il y a tout juste quelques heures, c’est une déclaration bouleversante qu’à fait l’ancienne star de la télé-réalité et animatrice. En effet, Ayem Nour n’hésite pas à dire ce qu’elle pense à ses 900 000 abonnés sur les réseaux sociaux, n’en déplaise à certains qui la critiquent !

Ce week-end, Ayem Nour avait annoncé une très grande nouvelle : elle souhaitait débattre en plein direct sur un sujet troublant qui touche de plus en plus de personnes. En effet, des influenceurs se permettent d’acheter des followers factices sur les réseaux sociaux pour faire grimper leur popularité. Le débat, qui promettait d’être très animé hier, a été annulé contre toute attente.

Si certains auraient pu penser que la raison de cette annulation par Ayem Nour venait de pressions qu’elle aurait pu recevoir de la part de certaines célébrités, dans la réalité les raisons sont bel et bien différentes, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, c’est après une disparition horrible qu’Ayem Nour aurait décidé de tout annuler au dernier moment…

Ayem Nour : la perte d’un être cher au pire moment de sa vie, mais va-t-elle réussir à s’en remettre ?

Comme elle le raconte sur les réseaux sociaux dans sa story, c’est donc son oncle qui serait décédé récemment, et ses proches ont voulu la protéger en évitant de lui raconter ce décès tragique survenu à un moment très difficile pour Ayem Nour. En effet, depuis que la crise sanitaire du coronavirus est arrivée, nous vivons tous dans une terrible angoisse et personne ne sait de quoi demain sera fait.

C’est donc le coeur serré qu’Ayem Nour a donc décidé d’envoyer un message poignant à ses fans, en leur demandant de bien profiter de leurs proches pendant qu’ils sont encore là et qu’ils peuvent leur parler.

Chaque jour, la COVID19 fait encore de nombreux morts et d’hospitalisations, et les victimes devraient encore s’accumuler dans les prochains jours qui viennent. Si certains français sont très réfractaires au fait de se faire vacciner prochainement, on imagine que pour d’autres la décision est déjà prise depuis longtemps : ils veulent par tous les moyens revoir leurs proches et profiter d’eux après ces longs mois à devoir tenir la distance.

Les fans de la star de télé-réalité sont quant à eux assez bienveillants et ont souhaité à la jeune femme de pouvoir faire son deuil tranquillement…