Ayem Nour poste de nouvelles photos, elle est superbe : elle a perdu 15kg !

Ayem Nour, l’ex-candidate de téléréalité et ancienne animatrice de NRJ12 n’en finit plus de surprendre ses fans. Récemment, elle a dévoilé une série de photos sur lesquelles elle apparaît très amincie, le corps musclé et radieuse. Apparemment la jeune maman qui entretenait il y a peu des relations compliquées avec son poids a décidé de se reprendre en main, et les résultats sont spectaculaires !

Une relation difficile avec son corps et son poids…

Depuis sa grossesse, la jeune maman de Ayvin (qui aujourd’hui a 4 ans), entretenait un rapport conflictuel avec son corps. À l’époque, elle se souvient avoir pris plus de 30 kg qu’elle adorait qualifier de “kilos du bonheur”.

La jeune brunette qui adorait ses nouvelles formes, n’avait pour le moment aucune envie de les perdre, et il faut dire qu’elle les portait plutôt bien.

Le problème dans le monde impitoyable de la télé, c’est que les mauvaises langues et les haters sont cachés dans les moindres recoins, même ceux que l’on n’attend pas.

En juin 2017, la jeune femme de 31 ans avait fini par se confier à son amie Loana, sur les méchancetés et les insultes qu’elle avait reçues par centaines, son poids et ses nouvelles formes étant presque toujours au cœur des propos.

Elle s’était également confiée au micro de Non Stop People dans une interview personnelle dans laquelle elle racontait : « J’ai subi beaucoup d’insultes, beaucoup d’injures, de méchancetés et ça n’a pas été évident. Tu sais comment ce milieu est impitoyable, les gens ont l’habitude des filles dans les magazines, qui au bout de 2 mois ont perdu tous leurs kilos ».

Et un beau jour, tout a changé. Ayem Nour a finalement plié sous les critiques et a décidé de perdre ses kilos de grossesse qu’elle aimait tant, et qui lui allaient si bien…

Le déclic et la transformation spectaculaire

La jeune maman de 31 ans se rappelle d’une conversation avec une amie qui a provoqué un déclic dans sa tête. L’une de ces conversations “franche, sincère et authentique” qui font toujours changer les choses.

La fondatrice de Joli Secret Paris raconte alors que cette discussion l’a profondément chamboulée, au point de vouloir reprendre son corps en main.

La jeune femme a donc décidé de mettre le paquet et de multiplier les efforts : de régime draconien, elle est ensuite passée à une alimentation saine et équilibré et a ajouté à cela du sport intensif au quotidien. Le duo gagnant pour qui souhaite se forger un corps sur-mesure !

Elle s’en tient depuis au régime Kéto, un régime alimentaire qui encourage à réduire la consommation de glucides et de protéines.

« Il y a plein de petites astuces. Par exemple, moi, j’adore les pâtes, donc j’ai acheté des pâtes de konjac. Et pour les crèmes, j’ai pris très light. Il y a plein de petites alternatives que vous pouvez adopter au quotidien pour éviter de manger des bêtises. J’ai arrêté tout ce qui est farine blanche. J’achète de la farine de châtaigne ou d’épeautre par exemple. Je suis vraiment sur une alimentation Kéto (ou cétogène). Franchement, ce régime est top. Il n’y a que des bonnes choses dedans« , explique-t-elle, visiblement ravie de sa nouvelle alimentation.

Des efforts conséquents qui ont donnés des résultats spectaculaires !

Le 26 juin 2020, la jolie jeune femme a même décidé de récompenser ses effort et postant une série de photos d’elle sur son compte Instagram, photos où elle apparaît métamorphosée. Dans une story cet été, elle avouait déjà avoir déjà perdu plus de 8 kg !

Environs 4 mois plus tard, la jeune femme a annoncé en avoir perdu le double ! Actuellement, Ayem Nour pèse 68.4 kg. Un nouveau poids dont elle est extrêmement fière !

« Perte de plus de huit kilos en deux mois et là, en ce moment, je continue de manger sain. Mais je stagne sur le poids. En revanche, je me muscle, donc forcément le poids ne bouge pas« , avait-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

Son objectif des 60 kg est donc de plus en plus proche. Courage Ayem !