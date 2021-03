Ayem Nour pousse un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux : un clash qui ne va pas faire plaisir à la télé-réalité…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ayem Nour, la star de la télé-réalité en France, n’a vraiment pas froid aux yeux. Il faut dire que depuis qu’elle a été sous le feu des projecteurs, la jeune femme n’a jamais cessé de faire parler d’elle, et on peut dire qu’elle ose toujours dire très haut et fort tout ce qu’elle pense, même si cela ne plait pas toujours à certains.

Comme on peut parfois le lire par ailleurs dans les messages sur les réseaux sociaux, Ayem Nour n’est pas toujours tendre et on peut comprendre que certains français sont assez exténués de voir les remarques qu’elle peut poser.

Les français n’ont pas pu partir en vacances à cause de la crise sanitaire, Ayem Nour leur rend hommage

Mais il faut dire que la période que nous sommes en train de vivre actuellement est assez particulière, et elle n’a vraiment rien de normal. Alors que certains français n’ont malheureusement pas pu partir en vacances dernièrement, on a pu voir des personnalités françaises et internationales ne pas hésiter à se montrer dans d’autres pays dans des paysages assez spectaculaires.

Alors que l’hiver a été même assez terrible dans certaines régions en France, il se trouve que certains français ont été très touchés par la crise sanitaire du coronavirus. Certains n’ont pas pu partir en vacances car ils ont malheureusement perdu leur travail, et n’ont donc pas eu d’argent pour se changer les idées.

Quant à d’autres, ils n’ont tout simplement préféré ne pas partir à cause des restrictions sanitaires en France qui ont été particulièrement compliquées. En effet, le couvre-feu de 18 heures a dissuadé des millions de français de ne pas quitter leur domicile, par peur parfois de tomber gravement malade avec le coronavirus.

Ayem Nour dit très haut et fort ce qu’elle pense de la période actuelle sur les réseaux sociaux

Si cela n’a pas été le cas d’Ayem Nour, la star de la télé-réalité, il se trouve que certains chanteurs très populaires comme Slimane en ont fait les frais. Ce dernier a été très critiqué pour être parti à l’étranger partir en vacances, alors que certains de ses fans sont bloqués en France.

On ne sait pas exactement ce qui a pu décider Ayem Nour de pousser un coup de gueule contre tous ces artifices que l’on peut voir ici et là sur les réseaux sociaux, mais on peut être sûr que les réactions ne se sont pas faites attendre très longtemps comme on pouvait le penser…

Ayem Nour invite les abonnés qui ne sont pas d’accord avec elle à se désabonner de son compte

Si Ayem Nour est assez réputée pour ses prises de parole assez musclées, personne ne s’attendait en revanche à ce que cette dernière invite les personnes qui ne l’apprécient plus à se désabonner massivement de son compte.

Mais heureusement, les fans ont pu se montrer très compréhensifs en voyant les propos de la jeune femme, et ils ont été même particulièrement nombreux à soutenir les propos qu’Ayem Nour a diffusé, dans un cliché qui lui ressemble…