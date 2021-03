Ayem Nour : sa maman serait en larmes à cause d’un cliché, découvrez cette affaire !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne animatrice et star de la télé-réalité Ayem Nour n’a vraiment pas froid aux yeux.

On ne compte plus en effet les nombreuses prises de parole et gros coups de gueule qu’elle a pu prendre ici et là : des propos parfois vraiment choquants que certains internautes ont beaucoup de mal à supporter !

Quant à d’autres, ils en redemandent encore et toujours plus : ils ne se lassent vraiment pas de voir la star de la télé-réalité Ayem Nour partager des clichés toujours plus chauds, comme on a encore pu le voir récemment sur Instagram, qui semble être par ailleurs son réseau social de prédilection.

Ayem Nour partage des photos de son passé sans aucun complexe sur Instagram !

Si cela fait maintenant plusieurs années que l’on a pu voir Ayem Nour, la star de la télé-réalité, dans des clichés très glamour et qui n’ont rien à envier à d’autres femmes, c’était sans compter que cette dernière pouvait bel et bien se mettre en valeur même après toutes ces années.

En effet, la jeune femme n’a pas toujours eu une vie facile, et certains téléspectateurs ne se sont d’ailleurs pas gêné pour lui rappeler son passé et tous les problèmes qu’elle a pu vivre avec la plus grande difficulté ces dernières années.

Il y a tout juste quelques mois, Ayem Nour prenait en effet la parole sans aucune langue de bois concernant sa prise de poids importante. Il faut dire que face à des difficultés de la vie, les hommes tout comme les femmes n’hésitent pas parfois à jeter leur dévolu sur des gâteaux ou encore sur des aliments qui font grossir !

Mais aujourd’hui, comme on peut le voir sur le réseau social Instagram, la star de la télé-réalité Ayem Nour est au top et personne ne pourra dire le contraire en voyant les magnifiques clichés que la jeune femme n’hésite pas à diffuser tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais en ce week-end pluvieux qui pourrait très bien annoncer par ailleurs le troisième confinement en France, Ayem Nour a décidé de publier un cliché et celui-ci est très émouvant, personne ne s’attendait à voir cela.

Ayem Nour diffuse un cliché très touchant : les internautes réagissent avec de la compassion

Si d’habitude on a l’habitude de pouvoir contempler les très belles formes généreuses de l’ancienne candidate de télé-réalité Ayem Nour qui n’hésite pas à se montrer toujours dans des tenues de plus en plus petites, elle a cette fois-ci pu partager un cliché beaucoup plus personnel.

En effet, sur celui-ci vous pourrez avoir l’occasion de voir un cliché d’Ayem Nour mais également d’une toute autre personne sur un autre côté de la photo. Comme vous pourrez le constater en lisant les quelques lignes qui accompagnent le cliché, il ne s’agit ni plus ni moins de la grand-mère d’Ayem Nour !

Comme elle a pu le raconter, c’est avec la plus grande tristesse qu’elle a avoué ne pas avoir bien connu sa grand-mère : un drame pour sa maman qui a avoué à sa fille qu’elle lui ressemblait comme deux gouttes d’eau !

Et en effet, force est de constater que l’on peut bel et bien voir certains traits de famille sur le visage de cette dernière, qui devait elle aussi être une très belle femme dans sa jeunesse. Voilà qui devrait faire plaisir à sa maman qui a avoué pleurer lorsqu’elle évoquait la grand-mère d’Ayem !