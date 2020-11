Ayem Nour dévoile tous les secrets de son régime : les fans sont choqués par cette proposition !

Personne ne s’y attendait, mais Ayem Nour a déclaré qu’elle avait une méthode intéressante pour perdre du poids : l’occasion de revoir son alimentation avec de précieux conseils !

Les français ont pris du poids à cause du premier confinement !

Contre toute attente, c’est lors du premier confinement que l’on a pu apprendre dans les médias que les français avaient été particulièrement nombreux à prendre du poids pendant cette période ! Il faut dire que le télétravail, sous certaines conditions, peut favoriser une prise de poids facile et très rapide : beaucoup moins d’activité, accès à de la nourriture en abondance, toutes les occasions sont bonnes pour faire une petite pause depuis la maison et manger encore et encore du chocolat ou d’autres aliments qui ne sont pas forcément très bons pour la santé.

Pourtant, il existe de nombreuses solutions, et les français n’hésitent pas pour cela à suivre les conseils de leurs stars préférées, comme par exemple la star de téléréalité Ayem Nour. Sur Instagram, elle a en effet réalisé des révélations fracassantes : elle aurait pu perdre un peu plus de 15 kilos facilement et rapidement avec une méthode de régime absolument révolutionnaire. Et contrairement à ce que certains de ses détracteurs pourraient croire, il s’agit bien d’une véritable méthode qui fonctionne et non d’une énième arnaque comme il en existe malheureusement beaucoup dans ce domaine.

Mais concernant Ayem Nour, le fait est flagrant et on ne peut pas passer à côté aujourd’hui : en regardant ses anciennes photos et ses dernières apparitions récentes, on ne peut pas nier que la star de la télévision française a bien perdu du poids, c’est aujourd’hui indéniable ! Et c’est sur Instagram que la jeune femme, ancienne candidate de Secret Story, a décidé de se confier…

Ayem Nour (Secret Story) : découvrez sa méthode incroyable pour perdre 17 kilos en un temps record !

C’est en se dévoilant sur Instagram que l’ancienne candidate de la téléréalité a montré qu’elle avait perdu du poids grâce à un régime. On a en effet pu la voir dans un live sur Instagram pour expliquer la méthode qu’elle a suivie. Mais contre toute attente, celle-ci n’a rien de secret et elle invite même les français qui le souhaitent à faire de même, et plus précisément pendant cette période de confinement où il pourrait être très facile de prendre du poids à cause du télétravail.

On a appris qu’Ayem Nour suivait donc un régime cétogène, le Keto. Cette méthode d’alimentation s’est rapidement développée dans les années 20 pour des problématiques liées à l’épilepsie. Cela consiste à favoriser les aliments riches en lipides, tout en soustrayant les aliments qui vous apportent des glucides. Cela aurait un effet assez étonnant : votre corps pourrait atteindre un état de cétose qui pourrait avoir de très bons effets pour votre santé, mais avant tout de perdre du poids très rapidement !

Parmi les commentaires que l’on a pu lire sur la vidéo d’Ayem Nour, on peut voir de très nombreux témoignages d’anciennes personnes qui ont essayé ce régime par le passé, alors qu’Ayem se confiait et affirmait qu’elle avait mangé des aliments gras pendant ce régime. Cela à de quoi paraître très étonnant, c’est le moins que l’on puisse dire, mais on ne peut clairement pas remettre en doute les paroles de l’ancienne star de Secret Story ! Nul doute que les fans de la personnalité vont se précipiter sur ce régime pour régler leurs problèmes de poids pendant cette période particulière…