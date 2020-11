Baby Shark dépasse Despacito de Luis Fonsi : La comptine pour enfants bat désormais tous les records de vue sur YouTube !

Si vous avez des enfants en bas âge qui aiment les comptines, alors vous avez sans doute déjà eu l’occasion d’entendre la chanson Baby Shark. Elle a été mise en ligne pour la première fois il y a 4 ans tout juste, et avait été très appréciée aussi bien par les enfants que par les plus grands. C’est une musique drôle et très entraînante, avec des paroles faciles à garder. Elle a fait son petit bonhomme de chemin jusqu’à devenir aujourd’hui la vidéo la plus vue sur YouTube.

La comptine Baby Shark détrône le tube Despacito

La plateforme de vidéo YouTube compte dans son catalogue un nombre incalculable de vidéos. Que ce soient des clips, des films, des dessins animés ou encore des vidéos drôles, vous y trouverez de tout. Parmi ces vidéos, certaines deviennent virales et presque tout le monde cherchent à les voir. Cela augmente bien sûr le nombre de vues, qui peut atteindre parfois des sommets. Ce fut le cas il y a trois ans, avec la vidéo du clip Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee. Ce clip a connu un énorme succès dès sa sortie, et est très vite devenue la vidéo la plus regardée sur YouTube.

Pendant trois ans, aucune vidéo n’a pu atteindre ou encore moins dépasser les 7,03 milliards de vues de ce tube sur la plateforme. Cependant, comme toute chose, son règne a aussi eu une fin. C’est donc la comptine pour enfants Baby Shark, publiée il y a 4 ans, qui a réussi à se hisser en première place du classement des meilleures vues sur YouTube. Elle obtient en effet 7,04 milliards de vues, à la date du 2 novembre 2020.

Avec ce chiffre, Baby Shark dépasse de justesse le nombre de vues de Despacito, et se place également devant plusieurs autres vidéos virales telles que : Shape of you de Ed Sheeran (5,04 milliards de vues), ou encore le célèbre tube See you again de Wiz Khalifa et Charlie Puth (4,79 milliards de vues).

Baby Shark, une comptine pas comme les autres

A l’origine, la comptine Baby Shark était en réalité une chanson américaine. Celle-ci a été remixée par une société de production coréenne du nom de Pinkpong. C’est ainsi que cette nouvelle chanson conçue spécialement pour les enfants a connu un énorme succès sur YouTube dès son lancement. Suite à cela, elle a connu un véritable triomphe dans les classements musicaux, en obtenant en janvier 2019, la 32ème place du Billboard Hot 100.

Avec ce nouveau record de vue sur YouTube, Baby Shark succède au clip Gangnam Style qui était la dernière chanson sud-coréenne ayant obtenu le plus de vues sur la plateforme. En effet, qu’il vous souvienne qu’il y a de cela quelques années, le rappeur Psy avait réussi à battre les records de vues sur YouTube avec son clip Gangnam Style. Ce clip a gardé sa place pendant 3 ans, avant d’être détrôné par la célèbre chanson de Wiz Khalifa, See you again.

En d’autres termes, les productions sud-coréennes semblent avoir la côte sur YouTube. Vous pourrez suivre l’évolution des tendances pour savoir pendant combien de temps leur comptine Baby Shark restera en tête du classement. Cela devrait durer plusieurs années, car n’oubliez pas que le nouveau record à battre est de 7,04 milliards de vues.