Baki saison 4 bientôt sur Netflix : la date de sortie probable enfin révélée !

Mis en ligne au Japon en juin 2018, et dans le reste du monde en décembre de la même année, Baki est un animé d’une grande violence, qui met l’accent sur les arts martiaux et les combats en général.

Après une première saison polémique, mais très appréciée des amateurs, son créateur, Itagaki Keisuke, avait annoncé en mars 2019 que la série était renouvelée pour une deuxième saison.

Lancement de la saison 3 de Baki en juin 2020

Cela fait plus d’un an que les fans de la franchise Baki attendent la mise en ligne de la troisième saison. Attendue initialement pour la fin 2019, cette suite très attendue n’avait plus fait parler d’elle, jusqu’à ce que Netflix annonce son lancement imminent il y a quelques jours.

Prévue pour le 4 juin, la nouvelle saison de Baki est particulièrement attendue au tournant, après des débuts fracassants qui n’ont pas manqué de diviser la communauté des fans.

Baki, renouvelé pour une saison 4 sur Netflix ?

Avec l’annonce officielle de la mise en ligne d’une saison 3, tous les fans s’interrogent maintenant sur l’avenir de la série. À ce propos, aucune inquiétude à avoir, puisque Baki aura obligatoirement une quatrième saison. En effet, tout comme la saison 1 japonaise, qui avait été divisée en 2 saisons dans le reste du monde, la saison 3 de Baki suivra très certainement le même modèle.

Ainsi, la saison 4 devrait sans aucun doute suivre de très près.

Néanmoins, à ce stade, il est prématuré de s’avancer sur une date de diffusion, d’autant plus que la troisième saison aura mis près d’un an et demi avant d’être diffusée. Si certains fans espèrent que la saison 4 sera disponible dès la fin de l’année 2020, il semble plus raisonnable d’imaginer un lancement au cours des premières semaines de 2021.

Le phénomène Baki dans le monde

La franchise Baki connaît un relatif succès depuis sa création. Hormis la série animée disponible sur Netflix, le manga se décline en de nombreux tomes et autres adaptations. De 1991 à 1999, un premier manga voit le jour en 42 volumes, intitulé Grappler Baki. Suite à sa grande popularité, une suite voir directement le jour avec New Grappler Baki, publiée en 31 volumes jusqu’en 2005. C’est d’ailleurs sur cette dernière que se base toute la série animée de Netflix, et non sur les premiers tomes des années 90.

D’autres adaptations animées avaient également vu le jour il y a plusieurs années, comme Baki the Grappler qui a connu 2 saisons à partir de 2001, pour un total de 48 épisodes, ou encore Baki-Dou, un unique épisode sorti directement au format DVD en décembre 2016.

Baki, l’histoire d’un personnage surpuissant

Si vous êtes amateur de manga, mais que vous ne connaissez pas Baki, n’hésitez pas à jeter un œil aux deux premières saisons disponibles sur Netflix. À travers celles-ci, vous découvrirez l’histoire de Baki Hanma, dont l’objectif est de devenir meilleur que son père, considéré comme l’être le plus fort du monde. Sans cesse comparé à ce dernier, il se fait une priorité de se démarquer de lui à travers des combats de plus en plus violents.