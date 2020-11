Balance ton post : La chroniqueuse Raquel Garrido et l’animateur Cyril Hanouna règlent leurs comptes en direct… C’est chaud !

Ça chauffe toujours sur le plateau de Balance ton post, et ce jeudi 22 octobre 2020, n’a pas été différent, sauf qu’entre Cyril Hanouna et l’une de ses chroniqueuses, Raquel Garrido, il y a eu un échange plutôt musclé.

Une ambiance électrique dans Balance ton post !

Dans Balance ton Post, divers acteurs de la société, aux avis toujours très différents, viennent débattre de sujets d’actualités graves. Les débats sont presque toujours houleux, chacun voulant faire valoir son point de vue. Cependant, c’est le comportement de certains intervenants qui est parfois pointé du doigt.

Depuis un certain temps, celui de Raquel Garrido semble ne pas plaire à Cyril Hanouna l’animateur de l’émission, qui n’hésite pas à la rappeler à l’ordre, comme il y a 2 semaines, où il s’est exclamé : « C’est pas possible ! On n’en peut plus de vous ! On n’en peut plus ! Mais Raquel, est-ce qu’on vous a coupé ?! Vous fatiguez tout le monde ! »

Ce jeudi 22 octobre 2020, les 2 personnalités ne se sont pas fait de cadeaux, et le sourire a disparu de la figure de Cyril Hanouna, qui était on ne peut plus sérieux. Notons que l’émission BTP se consacrait à l’assassinat de Samuel Paty, et la question posée, était de savoir si ce meurtre aurait pu être évité.

Dans la discussion, l’anonymat sur les réseaux sociaux a été abordé, ainsi que le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de la haine. Rappelons qu’il y avait eu peu avant le meurtre, une vidéo d’appel à sanction sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook contre Samuel Paty.

Cependant, malgré que dans cette affaire, toutes les personnes concernées ont agi sous leur véritable identité, beaucoup de politiques ont quand même demandé la suppression de l’anonymat sur les réseaux sociaux, un paramètre qui semble bien délicat.

Raquel Garrido s’énerve contre Cyril Hanouna… ce dernier la recadre !

La responsabilité des réseaux sociaux dans la diffusion de la haine est avérée par tous sur le plateau, mais enlever l’anonymat des personnes peut-il avoir d’impact ? Ce fût l’un des paramètres abordés, mais Raquel Garrido a voulu rappeler à tous que dans l’assassinat de Samuel Paty : « Personne n’était anonyme dans cette affaire… »

La chroniqueuse Agathe Auproux lui a alors rappelé, qu’à ce stade, le débat portait sur « la haine ambiante » sur les réseaux sociaux. Ce à quoi l’avocate a répondu « Ouais mais on part très loin ! Moi on me dit toujours que je pars loin, et bien là vous êtes partis loin ! ».

Cyril Hanouna a alors rétorqué : « On part loin, mais la différence c’est que là, c’est intéressant… ». Clairement vexée, Raquel Garrido a décidé de régler ses comptes avec l’animateur : « Non ! Alors pardon Cyril, tu m’as fait le coup il y a quinze jours de me prendre de haut. On a eu une conversation toi et moi où je t’ai dit que c’était fini (…) Je m’en fous que tu m’aimes, je veux juste que tu me respectes ! (…) Tu utilises ton magistère d’animateur pour me cibler et je commence à en avoir ras-le-bol… »

Cyril Hanouna lui a alors répondu qu’elle n’était pas chez elle, et que dans l’émission, il y avait des règles à respecter. Pour clore le débat : « Respectez-moi également car vous commencez sérieusement à nous chauffer. Vous ne respectez personne autour de la table et je ne suis pas le seul à le dire (…) On vous a laissé parler toute la soirée et à chaque fois vous êtes hors-sujet. Si vous en avez ras-le-bol, quittez l’émission.

L’émission Balance ton post a pu continuer par la suite, toujours dans une ambiance aussi électrique qui apparemment, a affecté tout le monde sur le plateau. Il faut dire que le ton montait très vite entre les intervenants, aussi bien du côté des chroniqueurs que de certains invités…Oups !