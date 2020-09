Balance Ton Post : la diffusion quotidienne de l’émission déjà stoppée ?

Une décision radicale a été prise concernant l’émission de Cyril Hanouna. La nouvelle est tombée, laissant les uns et les autres sceptiques. En effet, l’émission Balance ton Post va arrêter la diffusion quotidienne qu’on lui connait sur C8. Alors que la rentrée vient juste de commencer, les choses n’ont pas l’air d’aller fort pour la chaine qui n’a eu d’autre choix que de prendre cette décision, et elle fut sans appel. Si les choses sont encore un peu floues pour les téléspectateurs, des explications données par le directeur de la chaine vont quelque peu éclairer les lanternes. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Retour à la case départ

C’est le mardi 8 septembre dernier que la chaine C8 a fait part de sa nouvelle grille de programme au public. Il faut dire qu’il y a un détail qui a sidéré plus d’un. Tout le monde a remarqué qu’il n’y avait plus la diffusion quotidienne de l’émission Balance ton Post ! Dès la dernière semaine du mois de septembre, ces nouveaux changements seront appliqués. On verra donc Cyril Hanouna qui va passer en Hebdomadaire pour cette émission. L’animateur sera donc un peu moins présent sur nos petits écrans.

Cette nouvelle disposition a surpris plus d’un. La chaine C8 a été interrogée par l’AFP à ce propos. Elle a bien confirmé ce changement sans pour autant donner de commentaires ou de raisons justifiant réellement cette situation. On rappelle que lorsque Balance Ton Post fut créée en 2018, elle était diffusée une fois par semaine avant de devenir une quotidienne diffusée en access prime time à 17h45.

Des raisons sous-tendant cette décision de C8

Les téléspectateurs se posent bien des questions. Certains sont même allés stipuler que l’arrêt de la diffusion quotidienne de Balance Ton Post serait peut-être le résultat d’une sanction de C8 sur Cyril Hanouna. Il faut reconnaître que ce dernier est bien connu pour avoir été au cœur de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux.

En réalité, Balance Ton Post sera remplacée par le jeu « A prendre ou à laisser » qui sera suivi de l’émission Touche pas à mon Poste présenté aussi par Cyril Hanouna. Si la chaine de télévision a décidé d’opérer ces changements, c’est parce qu’il y a une situation bien particulière. En effet, les chiffres d’audience de C8 sont loin d’être satisfaisants depuis la rentrée.

En variant leurs programmes, ils espèrent pouvoir remonter et rectifier le tir. Le jeu A prendre ou à laisser serait peut-être à la hauteur. Des détails de cette désertion de téléspectateur ont été donnés par Le Parisien. La chaine C8 a rassemblé en moyenne 457.000 téléspectateurs soit 2,7% de part d’audience sur l’ensemble du public. Ces chiffres sont les plus bas depuis le début du mois de septembre.

Une autre raison énoncée par le Directeur de C8

Le directeur de la chaine, Franck Apietto s’est prononcé sur le site de l’animateur Jean Marc Morandini sur d’autres raisons justifiant ce changement. Mr Apietto affirme que la priorité de la chaine est d’assurer la sécurité de toutes les personnes intervenant sur le plateau. Vu la pandémie du coronavirus qui sévit, les choses s’avèrent plus compliquées.

En effet, il est difficile de nettoyer correctement le plateau, les chaises en raison du laps de temps très court entre Balance Ton Post et Touche Pas à mon poste. Les sept minutes ne suffisent pas pour faire le nettoyage. La diffusion du jeu A prendre ou à laisser est donc une solution salutaire puisqu’elle permet d’obtenir une marge de 45 minutes pour tout remettre en place.