Balance ton post : un invité viré du plateau par Cyril Hanouna, après avoir fait un salut nazi !

Une fin mouvementée pour la première diffusion hebdomadaire de BTP

Au début de la rentrée, l’émission de débat a été basculée en quotidien. Depuis le 1er septembre dernier, elle a été diffusée tous les jours à 17h45. Toutefois, les audiences de Balance ton post ont été décevantes. Entraînant ainsi son retour dans son ancienne case. À compter du 10 septembre, le Talk-show sera de nouveau sur les petits écrans que tous les jeudis soir.

Lors de sa première diffusion hebdomadaire, BTP a amené un sujet chaud. « Les anti-masques ». À cette occasion, Cyril Hanouna et son équipe recevaient Patrick Bellier. Un pneumologue anti-masque qui estime que le coronavirus ne représente plus un danger. D’autres invités et certains chroniqueurs étaient contre cette idée. Ainsi, le débat se faisait vif et agressif.

Toutefois, une séquence du numéro a été très hallucinante. Jusqu’au point de choquer particulièrement le public. En effet, en fin d’émission, le débat a été interrompu par un membre du public. Un jeune homme prénommé Andreas, qui a été visiblement très agité. Après que Cyril Hanouna lui a donné la parole, ce dernier a expliqué la raison de son tressaillement. Il a annoncé qu’il a voulu bouger à partir du moment où Patrick Bellier a fait un « salut nazi ». Andreas a noté que ce dernier a fait une « quenelle » pendant l’intervention de Jimmy Mohamed. Juste avant la publicité. « Vérifiez les images… Est-ce qu’à ce moment, on l’accepte sur le plateau ? » s’était-il interrogé.

Une question à laquelle Cyril Hanouna a rapidement répondu. En demandant au médecin de 63 ans de quitter le plateau. « Il faut dire que ce geste est inadmissible… Tout le monde a écouté vos élucubrations depuis tout à l’heure. Si c’est pour ensuite faire des choses inacceptables, vous pouvez nous quitter. Prenez vos affaires, et quittez le plateau. » Tels ont été les propos du présentateur.

Patrick Bellier est « un peu honteux » après sa quenelle

Face à ces agitations, Patrick Bellier a été énormément surpris. Avant de quitter la salle, il a tenu de prendre la parole. Dès lors, il a exprimé qu’il a avait un peu honte d’être au cœur d’un tel scandale. Il avait également rajouté qu’Andreas était outrancier. Quoi qu’il en soit, le pneumologue a bel et bien avoué son tort. En partant, ce dernier a fait des concessions quand l’un des invités a demandé si le jeune homme avait vu juste. « Oui oui, j’ai fait un salut nazi. »

Pour rappel, la quenelle a vu jour en 2003. Le geste mélange une sorte de bras d’honneur. À laquelle s’ajoute un salut nazi inversé. Elle a été inventée et popularisée par Dieudonné. Un humoriste controversé qui a provoqué des scandales à caractères antisémites. Après être passé du registre potache à celui de la politique, l’inventeur a qualifié la quenelle comme un salut « antisystème ». Pour exprimer un désaccord quant aux institutions politiques dominantes. Toutefois, une large partie des Français est convaincue qu’elle est clairement assimilée à un salut nazi.

Outre Patrick Bellier, le footballeur Nicolas Anelka était également un personnage qui a fait polémique. Lors d’un match du championnat d’Angleterre, en décembre 2003, il a fait une quenelle. Un geste qui lui a coûté cher, puisque l’ancien international français avait écopé d’une amende, d’une valeur de 100 000 euros, de la part de la Fédération anglaise de football. À cela s’ajoute une suspension de cinq matchs. Le futur du pneumologue demeure ainsi incertain. Sa maladresse pourrait-elle avoir une percussion à sa carrière ? Serait-il assujetti à des peines d’amende ? Affaire à suivre.