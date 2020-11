Barack Obama : L’ancien président met un panier de basketball qui épate tout le monde, même LeBron James !

C’est la dernière ligne droite des campagnes électorales aux Etats-Unis. Tous les candidats font de leur mieux pour impressionner le peuple et c’est aussi le cas des personnalités qui les soutiennent. Avant son meeting avec Joe Biden, dans le Michigan, Barack Obama s’est arrêté dans un gymnase. Une fois sur place, l’ex président a fait un tir à 3 points qui a sidéré toute l’Amérique !

A chacun son candidat !

Les Etats-Unis vont bientôt élire leur nouveau président. Parmi les candidats on retrouve Donald Trump, Joe Biden et Kanye West. De ces trois noms bien connus, c’est celui du rappeur qui est le plus cité dans les médias mais pas toujours en son avantage. En effet, lorsqu’on parle du mari de Kim Kardashian, on pense uniquement à ses fiascos lors de cette campagne électorale. D’abord, il n’a pas pu être représenté dans trois États pour cause de retard. Ensuite, Il a fait une vidéo de campagne que les américains ont jugée surréaliste. Pour finir, il a failli perdre son foyer à cause de ses révélations sur sa vie familiale au début de sa quête.

Par ailleurs, pendant les campagnes électorales, chaque candidat reçoit le soutien de personnalités publiques. Le président sortant, Donald Trump, est soutenu par les éminents membres de son parti politique. Quant à Kanye West, il subsiste un flou dans la liste de ses soutiens. Pour ce qui est de Joe Biden, on peut dénombrer de nombreuses personnalités politiques dont l’ancien Président Barack Obama. Justement, ce dernier s’est rendu dans le Michigan pour apporter son soutien au démocrate. Sur le chemin, il s’est arrêté dans un gymnase dans lequel il a fait un extraordinaire « shoot » à trois points.

Barack Obama épate le monde une fois encore…

L’ancien président Barack Obama est un mordu de basketball. Il ne fait pas que le suivre à la télé, il en pratique également. En effet il a montré à tous, dans une vidéo, qu’il est un remarquable « shooter ». Le samedi dernier, lors de son déplacement dans le Michigan, il a fait un long et superbe tir qui a atterri dans le panier. Ce geste sportif de l’ancien président a été filmé.

Dans la vidéo on aperçoit Barack Obama, balle à la main, positionné au milieu du terrain. Il est entouré de son staff et quelques autres personnes. Ces spectateurs de fortune, tous masqués, suivaient du regard l’ancien président. Quelques secondes après, Barack Obama s’élance dans les airs et lance la balle qui va échouer dans le panier. Un tir à trois points qui va émerveiller tous ceux qui étaient là. Une fois la vidéo publiée sur sa page, Barack Obama a reçu un grand nombre de commentaires dont celui de la star Lakers LeBron James.

Même LeBron James est épaté !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barack Obama (@barackobama) le 3 Nov. 2020 à 11 :12 PST



Après avoir inscrit son panier, Barack Obama va amplifier son buzz. « That’s what i do » a dit l’ancien président des USA. Ce qui signifie en français « C’est comme ça pour moi ». Une fois la phrase dite, il est sorti du gymnase un café à la main. Ce dernier geste du mari de Michèle Obama a immanquablement été un élément clé du buzz autour de cette vidéo. Une vidéo qui a rapidement fait le tour de l’Amérique au point d’avoir des millions de vues.

Parmi les admirateurs de Barack Obama, on retrouve la star du club des Lakers LeBron James. Le joueur professionnel a montré du respect au talent de l’ancien président. Il a même reposté la vidéo avec des propos élogieux envers Barack Obama… Un signe de la victoire finale de Joe Biden aux élections ? Wait and see !