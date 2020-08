Barack Obama : l’ex Président américain partage sa playlist de l’été et avoue être un grand fan de Beyoncé !

L’ancien président américain Barack Obama est un grand fan de la chanteuse Beyoncé. C’est un choix qu’il assume d’autant plus que la célèbre chanteuse et compositrice de 38 ans fait partie de sa liste de morceaux préférés.

Barack Obama dévoile sa playlist d’été

Barack Obama, avocat à la base est un célèbre homme politique devenu président des États-Unis d’Amérique en 2009 jusqu’à 2017. Il ne rate pas l’occasion de démontrer sa passion pour la musique et cela s’illustre chaque année via sa traditionnelle playlist estivale. En effet, l’ex-président recense les chansons qu’il aurait écoutées lors de ses vacances d’été et les partage avec sa communauté des réseaux sociaux. Sur sa récente liste, on y trouve aussi bien des anciens titres comme des nouveaux. Toutefois, la chanteuse américaine Beyoncé occupe une place de choix sur la liste de Barack Obama.

Beyoncé est une célébrité de la musique aux États-Unis et qui compte en son actif, une panoplie d’albums. Il faut dire que Beyoncé est reconnue comme une grande supportrice de la famille Obama. Mariée à Jay-Z depuis 2008, les deux tourtereaux mènent une vie de couple très discrète depuis quelque temps. En janvier 2009 lors de l’investiture du 44ème président des États-Unis, la femme de Jay-Z avait interprété une chanson « We are one » en l’honneur de Barack Obama. Le couple de Beyoncé et Jay-Z s’est considérablement impliqué dans la campagne du mari de Michelle Obama. Ils n’hésitaient pas à encourager et à convaincre les américains de voter pour le père de Malia. Lors de sa deuxième investiture en 2013, l’ancien président américain avait remercié la chanteuse qui avait de nouveau chanté lors de la cérémonie. Elle qui a toujours été là pour la famille Obama s’est certainement créer une place importante dans son cœur.

Barack Obama, le premier fan de Beyoncé

Au regard de cette proximité des deux stars américaines, Queen B est devenue plus que jamais l’une des chanteuses préférées de Barack Obama. La playlist des morceaux d’été de l’ancien patron de la Maison Blanche ne nous dira pas le contraire. En effet, Barack Obama a publié il y a quelques jours, une liste de 53 titres où il affirme qu’il y a bien de tout. Il ne s’est pas focalisé sur un genre précis de musiques. Les followers de l’ex-président de U.S ont donc de quoi se régaler. Cette playlist contient des classiques comme Do I Do de Stevie Wonder, My Baby Just Cares For Me de Nina Simone ou Could You Be Loved de Bob Marley et The Wailers. En plus de cela, on retrouve également des nouveautés.

Pour ce qui est des nouvelles sorties, on retrouve le Savage Remix de Beyoncé dont il est le grand fan. Le père de Natasha est loin d’être démodé car il a également intégré Billie Eilish sur sa liste. Depuis 2008 où Beyoncé avait dévoilé son choix politique, porté en faveur du 44ème président des États-Unis, la jeune femme est devenue très proche de la famille Obama. Le 6 novembre 2012, elle avait publié une photo sur son compte Instagram battant campagne pour Barack Obama afin qu’il brigue un second mandat. On voyait écrit sur son tee-shirt Texas for Obama. Beyoncé avait été une fois de plus invitée au sein de la famille Obama lors du 50ème anniversaire de l’ex-première dame du pays pour chanter en son honneur. Tous ces événements prouvent combien la femme de Jay-z compte pour la famille de l’ancien président.