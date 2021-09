Baskets blanches : les astuces pour les nettoyer efficacement !

Avoir une paire de baskets blanches, c’est la pièce qui ne devrait pas manquer dans une garde-robe. Et pour cause, on peut les utiliser avec n’importe quelle combinaison d’habillement. Seul bémol, ces chaussures se salissent vite. Voici donc quelques conseils pour les nettoyer efficacement.

Le vinaigre blanc

Pour les baskets en toile blanche, privilégiez le vinaigre blanc. Ce produit de soin naturel et économique est en effet le premier choix pour éliminer les taches tenaces. Il suffit de verser une tasse de vinaigre blanc dans une bassine d’eau et d’immerger complètement votre paire. Frottez les baskets avec une brosse, puis rincez avec une éponge imbibée d’eau claire.

Placez-les dans la machine à laver

Lorsque les baskets contiennent trop de saleté, vous pouvez les mettre dans la machine à laver. Pour ce faire, retirez d’abord les lacets (vous pouvez les laver séparément) et les semelles. Pour éviter d’endommager le tambour de l’appareil, veuillez mettre vos chaussures dans une vieille taie d’oreiller ou un sac en tissu. Si possible, choisissez un cycle délicat, jusqu’à 30 °C. Séchez-les à l’air libre.

Le dentifrice

Autre option : le dentifrice. Bien sûr, il est préférable d’utiliser le dentifrice blanc. Après que le revêtement ait été mouillé, essuyez délicatement la saleté ou les taches jaunes à l’aide de la brosse à dents. Laissez reposer pendant environ dix minutes, puis utilisez un chiffon ou une serviette en papier pour enlever l’excédent. Quant aux lacets, contrairement aux chaussures, ils sont très appréciés dans les machines à laver.

Le dissolvant

Le dissolvant pour vernis à ongles fait peut faire plusieurs merveilles sur les semelles en cuir et les baskets. Pour les rafraîchir rapidement, imbibez le coton et tenez-vous-en aux taches noires tenaces. Lorsqu’elles disparaissent enfin, rincez vos chaussures à l’eau claire avec un chiffon et laissez-les sécher à l’air libre, mais évitez les rayons directs du soleil. À des températures élevées, les chaussures peuvent être endommagées, déformées et les semelles peuvent se décoller.

Bicarbonate de soude

Pour nettoyer un peu, il n’y a rien de mieux que le bicarbonate de soude. Cette fameuse poudre blanche est aussi appelée bicarbonate de sodium et peut être appliquée sur le cuir et les matières textiles et les semelles en caoutchouc. Humidifiez la brosse à dents, saupoudrez-là de bicarbonate de soude et essuyez la zone souillée en faisant un mouvement circulaire. Afin d’améliorer l’efficacité, vous pouvez ajouter une très petite quantité de détergent.

Le talc

En ce qui concerne les baskets en toile, vous avez la possibilité de vous servir de la poudre pour bébé. Dans un petit récipient, prenez le soin de verser une petite quantité de talc, puis ajoutez de l’eau jusqu’à l’obtention d’une pâte. Ensuite, trempez la brosse à dents dans le mélange et brossez vos baskets avec précision et justesse. Après cela, laissez-le reposer pendant environ trente minutes, puis essuyez-le avec un chiffon pour enlever les saletés qui étaient là. Veuillez noter que le talc absorbera la sueur. Alors, si besoin, n’hésitez pas à en saupoudrer.