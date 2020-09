Batman : Robert Pattinson probablement positif au Covid-19, le tournage du film s’arrête !

Le tournage du film de Batman venait à peine de recommencer, après avoir été mis en arrêt à cause de la pandémie du coronavirus qui s’est déclarée. Maintenant que le tournage a repris, une seconde interruption vient d’avoir lieu, toujours à cause du Covid-19. Cette fois-ci, un membre de la production serait concerné, et tout porte à croire qu’il s’agit de l’acteur principal du film !

Le tournage de Batman interrompu à peine redémarré !

C’est au Royaume-Uni que le tournage du dernier Batman était en cours, mais tout vient de s’arrêter momentanément. Ce jeudi 3 septembre 2020 le studio Warner Bros, a officiellement fait cette annonce, expliquant qu’un membre de l’équipe de tournage a été testé positif au coronavirus.

Si aucune précision n’a été donnée, plusieurs médias américains dont ‘’Vanity Fair’’ et ‘’The Hollywood Reporter’’, affirment qu’il s’agirait de l’acteur principal du film, Robert Pattinson. On se rappelle que l’acteur s’est fait connaître dans le film fantastique « Twilight », où il incarnait le personnage d’Edward Cullen, le benjamin d’un coven de vampires.

Pour le moment, Warner Bros a informé à travers un communiqué qui a été transmis à l’AFP, que la personne concernée a été mise en isolement, dans le respect des protocoles.

Parmi les acteurs qui joueront aux côtés de Robert Pattinson dans Batman, on retrouvera Zoe Kravitz dans la peau de Cat woman, Paul Dano qui incarnera le Sphinx, Colin Farrell pour le Pingouin, Jeffrey Wright pour le commissaire Gordon, ou encore Andy Serkis dans la peau du loyal Alfred Pennyworth.

Date de sortie incertaine ?

Au départ, la sortie du film était prévue pour juin 2021. Cependant, après la 1ère interruption dans le tournage au mois de mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, elle a été repoussée à une date ultérieure, à savoir le 29 septembre 2021.

Après cette nouvelle interruption, tout porte à croire que la sortie serait encore repoussée, même si le temps d’isolement ne dure que 2 semaines, en cas de Covid-19. Il n’y a plus qu’à espérer que le tournage ne soit plus retardé, afin que le film puisse sortir avant 2022.

En attendant, les fans pourront décortiquer la bande annonce du film qui est sortie le dimanche 23 août 2020, laissant des indices concernant ce nouveau Batman. Déjà, le réalisateur Matt Reeves affirme s’être inspiré de film noir dans le genre de Taxi Driver ou de Chinatown pour ce film. Il assure que ce nouveau Batman interprété par Robert Pattinson, sera « très humain et faillible ».

La bande annonce dévoilée fait 2 minutes 30, mais les téléspectateurs ont le temps d’y apercevoir les éléments de l’univers Batman présents, et la présence de personnages mythiques. A peine mis en ligne, le trailer du film a obtenu plus de 3 millions de vues, et ce, en 5 heures de temps !

On y voit Batman recevoir une carte postale de l’un de ses nombreux ennemis, le Sphinx. Il y est écrit : « Let’s play a game, just me and you ». Avec ou sans masque, Batman se montre froid et sombre, et bat avec hargne contre ses ennemis.

Le public déjà conquis par la bande annonce, n’a plus le choix que d’attendre, dans l’espoir qu’il n’y aurait plus d’interruption afin d’en jouir pleinement.