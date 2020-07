Batman v Superman – La drôle de Watch Party de Zack Snyder !

Batman, Superman, Wonderwoman, tous ces noms doivent également signifier quelque chose pour vous, au même titre que Spider Man, Iron Man ou Captain America.

En 2016, le film Batman v Superman sortait sur les écrans, mettant en scène pour la première fois dans un même film ces deux héros si célèbres. Un succès relatif, qui n’a pourtant pas manqué de générer quelques critiques.

Le réalisateur de Batman v Superman, Zack Snyder, organise une « watch party »

Depuis le début du confinement généralisé, le monde rivalise d’imagination pour casser l’ennui. À ce titre, beaucoup organisent des « watch party » en live, sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter. Le principe est simple, tout le monde lance un film en même temps et à la même heure, en le commentant tous ensemble en direct. Sympa, non ? Figurez-vous que même les stars se prêtent maintenant au jeu, à l’instar de Zack Snyder.

Confiné chez lui, le cinéaste a tenu à organiser sa propre « watch party », avec son film Batman v Superman réalisé il y a 4 ans. Non content de partager ce moment avec les fans de l’adaptation, il a aussi décidé de là commenter le plus sérieusement du monde. Considérant que l’œuvre n’avait pas bénéficié d’une version commentée sur le DVD et le Blu-Ray, c’était une occasion en or pour les spectateurs d’en apprendre plus sur la conception du film et de son univers étendu. https://twitter.com/httpmymy_/status/1246370033045045248

Zack Snyder a fait plusieurs révélations sur Batman v Superman

Comme on s’en doutait, le réalisateur n’a pas manqué d’anecdotes concernant Batman v Superman. Une aubaine pour les fans du DC Universe, qui sont perpétuellement en quête de nouvelles théories. Parmi les principales révélations, voici une petite sélection qui devrait vous intéresser si vous avez raté l’événement.

L’effondrement de la tour Wayne

Dès les premières scènes de Batman v Superman, Bruce Wayne se retrouve confronté à l’effondrement de la tour où se trouvent les bureaux de son entreprise. Cette scène n’est pas anodine, puisqu’elle rappelle en de nombreux points l’effondrement du World Trade Center à New York. Conçue volontairement pour rappeler cet événement tragique, la scène se devait d’apporter un véritable traumatisme psychique, pour que le spectateur prenne réellement conscience de la tragédie que vivait Bruce Wayne.

Le parallèle entre Superman et Jésus

Avec Man of Steel, Zack Snyder a commencé à instaurer un parallèle entre le super-héros Superman et Jésus. Nombreuses ont été les critiques suite à cette évidence. Pourtant, absolument pas refroidi par la polémique, le réalisateur persiste et signe dans Batman v Superman, avec notamment la scène de l’incendie durant le Jour des Morts au Mexique, lorsque la population se prosterne aux pieds de Superman. S’il a décidé d’opter pour cette stratégie, c’est avant tout pour accentuer le parallèle entre les « miracles » que Superman est capable de faire, alors que Clark Kent n’est finalement qu’un gamin du Kansas.

La saga aux 5 films

Tout le monde s’en doutait déjà, mais c’est maintenant officiel, la saga de Zack Snyder, initiée avec Man of Steel en 2013, devait avoir en tout et pour tout 5 films. Batman v Superman étant officiellement le second, juste avant Justice League en troisième position, le réalisateur révèle qu’il avait déjà son arc narratif pour 2 autres longs-métrages. Le Général Swanwick devait notamment être de retour, révélant au passage sa véritable identité de Martian Manhunter. Le cinéaste n’a d’ailleurs pas hésité à partager quelques story-boards, prouvant que ce déguisement « humain » était prévu depuis le début.

Zack Snyder shared these storyboards today. One of long suspected rumors has turned out to be true. General Swanwick from Man of Steel is confirmed to be The Martian Manhunter J’onn Jonzz! pic.twitter.com/h5Cpkv8diX — ReleaseTheSnyderCut (@RTSnyderCut) October 5, 2019



Malheureusement, pour des raisons que l’on ne connaît pas vraiment, Snyder n’aura pas l’occasion de terminer son œuvre.

Batman aura le droit à un autre film après une prestation désastreuse de Ben Affleck. Ce dernier n’a pas fait l’unanimité, mais c’est l’acteur de Twilight qui reviendra sur le devant de la scène. Le Chevalier Noir peut alors renaître de ses cendres et nous pourrons le suivre quelques mois après sa transformation, faudra-t-il le regarder ?