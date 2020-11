Béatrice Dalle : L’actrice pose dans une photo avec Kevin Spacey et les internautes s’offusquent !

Étant actrice dans le dernier film de Claude Lelouch, Béatrice Dalle côtoie de nombreux acteurs. Lors du tournage au cimetière de Montmartre, elle a pris une photo avec ses collègues de travail. Parmi eux on retrouve une ancienne gloire d’Hollywood. Une apparition photographique qui n’est pas du goût de tous les internautes !

Béatrice Dalle, de la photographie au cinéma…

Né le 19 Décembre 1964, Béatrice Dalle est une actrice française de très grande renommée. Elle a débuté par une carrière de mannequin à Paris. Habituée au milieu Punk de l’époque, elle a été repérée par un photographe. Elle a fini par faire la une d’un magazine photo. Sa photo de couverture va impressionner Dominique Besnehard, son futur agent. En sa qualité de directeur des auditions, ce dernier va proposer à Béatrice de jouer un rôle dans le film 37°2. Interprétant le rôle de Betty, Béatrice Dalle a été l’un des arguments de poids dans le succès du film. C’est ainsi que la carrière cinématographique de Béatrice Dalle a été lancée.

Après le film de Jean-Jacques Beineix, l’actrice a participé à de nombreux autres films. On peut citer entre autres : La belle histoire, Clean, La sorcière, La vengeance d’une femme et Trouble Every Day. En 2019, l’actrice a joué dans le film « La vertu des impondérables » de Claude Lelouch. Cette année encore, le même réalisateur fait appel au service de l’actrice pour son futur film. Béatrice n’a pas été la seule à être sollicitée pour le tournage. Parmi les autres acteurs, on retrouve un acteur expérimenté d’Hollywood appelé Kevin Spacey.

Une photo de Béatrice et Kevin

Pour son film intitulé « L’amour c’est mieux que la vie », Claude Lelouch a fait appel à de grands acteurs. Parmi ses acteurs on retrouve : Jean Louis Trintignant, Christophe Lambert, Nadia Farés, Marianne Denicourt, Stéphane De Groodt et bien évidemment Béatrice Dalle et Kevin Spacey. Ces personnalités du cinéma ont fait une photo après le tournage du film au cimetière de Montmartre et la présence de l’ancienne gloire hollywoodienne sur le cliché a été l’objet de controverse sur la toile.

En effet, Kevin Spacey n’est pas dans les bonnes grâces du public. L’acteur a été reconnu coupable d’un grand nombre de violences sexuelles. Certaines de ses agressions ont été faites sur des mineures. Un fait qui a fait baisser drastiquement la popularité de l’interprète de Frank Underwood. Nombreux ont été les internautes qui n’ont pas hésité à dire tout le mal qu’ils pensent de l’acteur. « … Ces pourritures-là devraient être en prison pas sur un plateau de tournage… » a écrit un internaute furieux. Pour un autre internaute la présence de Kevin Spacey est une « belle culture du viol ». Cependant, l’acteur n’a pas que des détracteurs.

Le dernier film de Claude Lelouch

La photo postée par Béatrice Dalle a suscité un grand nombre de commentaires négatifs. Mais Kevin Spacey a toujours des fans dans le public. La preuve est qu’un fan a essayé de défendre son idole d’une manière fébrile. Il faut ajouter que l’actrice a aussi désactivé les commentaires, une mesure qui pourrait être considérée comme étant une astucieuse manière de prendre position pour Kevin Spacey.

Par ailleurs, le film de Claude Lelouch, qui a rassemblé toutes ces icônes du cinéma, est son tout dernier. « Je me prépare à aller vers ce mot fin… » a déclaré le réalisateur. Il a exprimé son envie de déposer le tablier après le film « L’amour c’est mieux que la vie ». Il faut préciser que Claude Lelouch aura bientôt 80 ans, un âge auquel on aspire à plus de tranquillité.