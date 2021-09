Beauté : après une année de télétravail, les Français retrouvent le chemin des bureaux et une certaine routine beauté s’installe à nouveau !

La pandémie de coronavirus débutée en France en janvier 2020 n’a pas eu que des conséquences sur le plan sanitaire. Elle a également entraîné un relâchement des Français au sujet des achats liés à l’entretien et à la beauté. Mais aujourd’hui, grâce à la fin progressive du télétravail, les vieilles habitudes en la matière reviennent peu à peu. On constate déjà une hausse des ventes de plusieurs produits adoptés à nouveau par les Français.

Le secteur des produits cosmétiques observe un pic d’achats record depuis un an

Pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, plusieurs catégories de professions avaient été contraintes de travailler à domicile afin de limiter le risque de transmission de la pandémie. Mais cette mesure de sécurité sanitaire a également eu comme effet de ralentir considérablement les ventes liées aux produits servant à l’entretien de la peau, des cheveux ou encore de la barbe plus spécialement au niveau des hommes. Une situation aussi bien catastrophique pour les marques et fabricants de ces cosmétiques que pour les magasins qui en en assuraient habituellement la distribution.

Mais depuis quelques mois, grâce à une reprise progressive des emplois au niveau des bureaux, on constate un retour lent mais continu des chiffres de vente vers la croissance pour ce secteur. En effet, on observe une hausse de 02% au niveau des ventes de ces produits depuis le début de l’année et une augmentation de plus 15% comparée aux chiffres enregistrés l’année dernière.

Le monde de la parfumerie connaît à nouveau de bons jours

Après une chute drastique observée au niveau des achats en raison des périodes de confinement et des mesures de télétravail imposées dans l’hexagone, les différentes gammes de parfums redeviennent un peu plus attractives sur le marché. Un engouement visible depuis quelques mois et qui est déjà synonyme de retombées positives sur le plan économique.

En effet, on observe ces huit derniers mois une croissance de près de 10% pour l’ensemble de ce secteur qui a connu une longue période de vache maigre durant l’année 2020. Une tendance qui pourrait être davantage concrétisée dans le temps avec la rentrée débutée il y a quelques semaines ainsi que les perspectives d’un retour totale à la normale d’ici la fin de l’année.

View this post on Instagram A post shared by Aceh Authentic Perfume (@minyeukpret)

L’industrie des produits de maquillage vers un regain d’attractivité

En plus des cosmétiques et de la parfumerie, on note également de meilleures statistiques commerciales au niveau des ventes de produits de maquillage du visage. Un secteur qui avait connu des jours sombres durant les forts moments de la pandémie de la Covid-19.

Pour le moment, on observe essentiellement un pic d’achat au niveau des achats de produits pour l’embellissement des parties oculaires du visage. Une tendance positive qui pourrait s’étendre bientôt au niveau des autres gammes de produits de cette industrie habituée à engranger chaque année des milliards de dollars sur le plan mondial.

Ces différentes performances enregistrées au niveau de ces secteurs de vente liés au bien-être et à la beauté sont entre autres favorisées par la montée des taux de commandes et d’achats en ligne.