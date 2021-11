Beauté : comment choisir la meilleure coupe de cheveux selon votre visage

Soyez audacieux dans le choix de votre coupe de cheveux. Le problème est que choisir la bonne coiffure peut être une grande crainte. Bien sûr, c’est déjà assez pénible de quitter le salon de coiffure avec une finition qui ne vous convient pas. Voici un guide pratique pour vous aider à trouver la coiffure parfaite pour votre visage et éviter de faire le mauvais choix.

View this post on Instagram A post shared by A Nice Choice (@anicechoice)

Coupe pour visage ovale

Heureusement, c’est la forme de visage idéale. Vous pouvez porter la coiffure que vous voulez. Cependant, pour mettre vraiment en valeur votre visage, voici les coiffures les plus recommandées. Cheveux moyens, cheveux légèrement ondulés, coupe rebondie

La forme de votre visage est ovale et vous êtes du genre à pouvoir vous adapter à n’importe quelle coiffure. En effet, votre visage est naturellement équilibré, ce qui vous permet de profiter de votre coiffure. Franges droites, bobs et cheveux longs. Sinon, pourquoi ne pas en profiter pour essayer une autre coiffure, par exemple une coupe à la garçonne ?

Coupe pour visage rond

Un visage rond est caractérisé par une largeur et une longueur égales, avec des joues plus pleines et une forme plus circulaire. La bonne coiffure peut affiner ou allonger le visage en douceur. Pour éliminer les rondeurs, concentrez-vous sur le volume au niveau des racines, et non sur les côtés du visage. Ne portez jamais de bobs courts ou de cheveux en boule trop longs pour vos joues. Choisissez plutôt une coiffure mi-longue ou longue pour allonger les cheveux. En ce qui concerne les franges, les franges latérales sont beaucoup plus attrayantes pour vous que les franges droites.

Si vous avez un visage rond, vous devriez donc essayer de le faire paraître plus long. Évitez de couper vos cheveux plus courts que la hauteur du menton. Essayez plutôt les coupes de cheveux longs et raides, les coupes de cheveux avec des franges longues ou encore des coupes avec queues de cheval longues et ondulées

Coupe pour visage rectangulaire.

Le visage rectangulaire est caractérisé par un menton et des pommettes plus prononcés. Les coiffures suivantes conviennent le mieux à cette forme de visage. Les cheveux longs avec franges, les cheveux moyens ondulés avec franges ou les coupes carrées avec franges.

Coupe pour visage triangulaire

Le visage a une forme de triangle inversé. Votre front est dominant par rapport à votre menton. Vous devez trouver une coiffure qui équilibre les proportions. Une coupe carrée ou mi-longue fera ressortir en douceur les courbes du visage. Ils créent du volume, mais pas trop de contraste. On peut également porter des franges épaisses, des franges dégradées ou des mèches légères. Cependant, évitez à tout prix les coupes longues et dures, car elles ne vous complètent pas.

Coupe pour visage en losange

Si vous avez un visage en forme de losange, il est conseillé d’éviter les coupes qui soulignent les pommettes et durcissent le visage. Essayez une coupe plus aérée comme les cheveux moyens avec une raie sur le côté ou des cheveux ondulés avec des franges épaisses ou encore des cheveux courts

View this post on Instagram A post shared by Magnifique Salon SC (@magnifique_salon_sc)

coupent pour visage carré.

Vous aurez alors un visage carré. Vous constaterez que cette forme de visage peut être rendue très féminine avec la bonne coiffure. Évitez les coupes très courtes, à la garçonne, qui soulignera votre mâchoire. Vous devez également éviter les cheveux trop longs et manquant de volume. Pour sublimer le visage, optez pour une coupe asymétrique à étages, en donnant du mouvement et du volume aux racines. Des bobs longs ondulés, des bobs plongeants, des cheveux longs avec des couches, des nattes.