Beauté en 2021 : le Top 3 des tendances qui vont combler toutes les femmes !

Nous avons pu enquêter sur ce sujet et ce sont trois tendances qui ont pu attirer notre attention. En 2021, vous aurez donc le droit à plusieurs domaines qui ont déjà fait une belle percée en 2020. Toutefois, les envies évoluent et avec la crise sanitaire, les femmes cherchent à se focaliser sur leur bien-être. Elles ont alors décidé de prendre soin de leur corps, mais également de leur visage. Nous vous proposons de découvrir les trois meilleures tendances qui devraient prendre de l’ampleur dans les prochains mois.

Trois tendances pour une année 2021 incroyable

Lorsque les fêtes de fin d’année sont terminées, il faut prendre le temps de recentrer son organisme. Il est alors l’heure de réaliser quelques cures de détox pour supprimer toutes les toxines dans le corps et pour nettoyer le foie. Ce dernier apprécie par exemple un jus de citron pur dans un peu d’eau chaude le matin avec votre petit-déjeuner.

Le yoga pour le visage vous permettra de lutter contre les traces du vieillissement. Vous lissez donc le cou et toutes les zones pour supprimer les rides .

. Il est inutile de présenter l’Aloe Vera qui est une plante aux multiples vertus et elle sera parfaite pour les masques du visage.

Les produits chimiques sont mis de côté en 2021, les femmes souhaitent du maquillage naturel pour respecter la planète et leur organisme.

Cette tendance prend de l’ampleur en France, mais c’est aussi le cas au Royaume-Uni ou encore en Allemagne. Certes, la principale préoccupation concernant le choix des cosmétiques, ils auront alors des produits naturels afin de supprimer la chimie du quotidien. Cette dernière est souvent responsable de l’apparition des boutons, et même des démangeaisons. En parallèle, les femmes veulent aussi une cosmétique très simple pour que le visage ne soit pas surchargé.

Si le nude connaissait un franc succès en 2019 et en 2020, ce sera encore le cas pour cette nouvelle année, mais les marques devraient proposer des teintes un peu plus naturelles. Le marron et le beige ainsi que le rose auront alors une place de choix dans les coiffeuses des femmes. De plus, le nude s’impose en 2021 à cause du port du masque, les femmes ne peuvent donc pas se maquiller comme autrefois.

L’Aloe Vera pour les masques

Il s’agit sans doute d’une plante miraculeuse que vous pouvez utiliser dans diverses situations. Ces masques se répandent très facilement en France, en Indonésie, et même au Royaume-Uni comme le précise Femina. Cette plante est parfaite pour soigner les plaies, nourrir la peau et supprimer quelques désagréments comme l’acné par exemple. De ce fait, vous pourrez choisir des masques pour le visage, mais également pour le corps et les cheveux. C’est aussi un remède miraculeux pour lutter efficacement contre la sécheresse des mains. Au lieu d’adopter une crème nourrissante avec des produits chimiques, optez pour un baume à l’Aloe Vera, vous ne serez clairement pas déçu par le résultat.

Pour votre visage, vous pouvez même préparer une petite recette avec des gouttes de jus de citron que vous mélangez à un gel d’Aloe Vera. Ce dernier est disponible dans les pharmacies et dans tous les commerces qui proposent des produits naturels. Vous l’appliquez sur l’ensemble du visage pendant une vingtaine de minutes et vous aurez une peau beaucoup plus lisse. Cela permet aussi de chasser rapidement les rides qui se développent au niveau des yeux ou de la bouche. N’hésitez pas à bien le rincer à l’eau claire qu’elle soit froide ou chaude, mais il est préférable que la température soit basse pour lisser la peau.