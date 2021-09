Beauté et bien-être : découvrez comment la fatigue et le manque de sommeil agissent sur l’état de votre peau !

Vous arrive-t-il de vous sentir plus vieux ou vieille que votre âge ? Ce n’est pas seulement une maladie qui provoque le vieillissement précoce de votre peau. Vous devez commencer par chercher la cause dans les effets de votre activité sur votre capacité physique et le temps de sommeil que vous accordez à votre organisme par jour.

Plus vous vous fatiguez et moins vous dormez, votre peau vieillie exagérément. La fatigue et le manque de sommeil n’ont pas seulement des conséquences psychologiques sur votre santé, mais aussi des conséquences physiques très graves que vous ne pouvez imaginer.

Découvrez l’effet négatif de la fatigue et le manque de sommeil sur la beauté de votre peau.

Comment la fatigue et le manque de sommeil endommagent votre peau ?

Vous devez comprendre que lorsque vous ne dormez pas suffisamment, c’est-à-dire au moins huit heures par jour, il se produit un peu plus de cortisol de la part de votre corps sous la pression de la fatigue.

Cette grande sécrétion de cortisol provoque une dégradation du collagène de votre peau et joue beaucoup sur son élasticité.

En dehors de toutes les autres conséquences morales liées au manque de sommeil, c’est-à-dire : le manque de concentration, la perte de mémoire et autres, c’est votre physique qui prend un coup, ce qui affecte votre portrait.

Il est donc très important pour vous de dormir suffisamment pour sauvegarder la beauté de votre peau et ne pas rendre votre teint terne, avec des rides et des cernes.

Faites l’expérience

Pendant une semaine, faites l’expérience de réduire de moitié le temps de votre sommeil pendant la journée et de 25 % consécutivement pour cinq nuits au lieu de normalement 8 heures de temps par jour avec quelquefois des prolongements matinaux de sommeil et repos de weekend.

D’une peau douce et fraiche, vous vous retrouverez au bout d’environ une semaine avec une peau pratiquement vieillissante, un teint terne, des pores dilatés et certainement l’apparition des boutons sur votre menton, sans compter les autres troubles de comportement qui y affèrent.

Votre dermatologue vous aidera à mieux établir le lien entre votre manque de sommeil et votre teint.

De combien de temps de sommeil votre organisme a-t-il besoin en 24 heures ?

Généralement, il est recommandé en moyenne 8 heures de temps de sommeil par jour. Néanmoins, plusieurs spécialistes ont spécifié le temps de sommeil en fonction de l’âge.

Ainsi donc, un enfant dont l’âge est compris entre 6 et 13 ans a besoin de neuf à onze heures de temps de sommeil par jour tandis qu’un adolescent dont l’âge varie entre 14 et 17 ans a besoin de huit à dix heures de temps de sommeil par jour.

Un jeune dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans a besoin de sept à neuf heures de temps de sommeil par jour et un adulte dont l’âge est compris entre 26 et 64 ans et parfois plus a besoin aussi de sept à neuf heures de sommeil.

Le sommeil normal joue un rôle capital sur notre santé mentale et physique, mais aussi augmente la performance de notre système immunitaire.