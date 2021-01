Beauté et santé : cet ingrédient miracle et surtout gratuit n’a pas fini de vous surprendre !

Les ingrédients les plus simples sont parfois les meilleurs. C’est le cas de l’eau de cuisson du riz notamment, qui aujourd’hui est parmi les grands chouchous, aussi bien en matière de santé que de beauté.

Vous avez envie de savoir quelles sont les vertus cachées de l’eau de cuisson de votre riz ? Suivez le guide !

L’eau du riz est idéale en cas de gastro-entérite

C’est probablement l’avantage le plus couramment exploité de l’eau du riz : celle-ci est idéale à boire en cas de gastro-entérite, ou tout simplement en cas de diarrhée. Grâce à l’amidon qu’elle contient, elle protègera efficacement la flore intestinale, et vous aidera à retrouver des selles normales, à condition bien sûr d’adopter temporairement un régime adapté. Cette astuce est parfois plus efficaces que d’autres remèdes moins naturels, et elle ne peut pas vous faire de mal, alors autant l’essayer en cas de désagrément intestinal !

Buvez l’eau de votre riz en cas de grippe

Le saviez-vous ? L’eau de cuisson du riz est également très efficace en cas d’état grippal ! En effet, celle-ci va accompagner votre système immunitaire tout au long de votre guérison, notamment en apportant de nombreux nutriments et minéraux dont nous avons besoin pour nous remettre sur pied. N’hésitez donc pas à en cuisiner, et à boire un verre de temps en temps pour améliorer votre état plus rapidement.

Elle participe à apaiser votre acné

Vous êtes lassé de ces petites imperfections épidermiques, et vous aimeriez trouver un remède à la fois peu onéreux et efficace pour trouver un vrai soulagement ? Testez donc l’eau de cuisson du riz, et vous allez probablement être surpris. Celle-ci a un effet apaisant sur les plaques d’acné, ce qui permet d’évider les démangeaisons, ainsi que les brûlures que l’on peut ressentir lorsqu’elles apparaissent. Une fois apaisées, ces imperfections deviennent moins visibles, ce qui est esthétiquement intéressant aussi. Si l’eau du riz ne guérit pas l’acné, elle vous permet d’être plus confortable, et d’éviter un excès d’inflammation.

Gardez l’eau de cuisson de votre riz pour votre chevelure

Vous avez décidé de laisser pousser vos cheveux, mais vous avez le sentiment que la pousse est bien trop lente ? Sachez que l’eau de cuisson du riz peut vous aider à accélérer le processus. Pour l’utilisation, il suffit de verser environ 1/4 de litre dans un vaporisateur. Pensez à ajouter quelques gouttes d’acide citrique, ou d’huile de pépin de pamplemousse, qui sont des conservateurs naturels, de manière à ce que votre eau ne se dégrade pas trop vite dans le temps. Matin et soir, vaporisez ce mélange sur vos racines, avant de passer un coup de peigne. Et votre pousse sera largement accélérée !