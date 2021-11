Beauté : quels sont les bienfaits du bicarbonate pour vos cheveux ?

Le bicarbonate de soude joue un rôle de plus en plus important dans le régime de beauté. Utilisé aussi bien sur la peau que sur les cheveux, il présente de nombreux avantages. Cependant, il y a quelques précautions à prendre pour s’assurer que son utilisation se fait correctement. Nous vous proposons ici quelques conseils pour une bonne utilisation du bicarbonate de soude dans les soins de cheveux.

Les avantages de l’utilisation du bicarbonate de soude sur vos cheveux

Le bicarbonate est parfois appelé shampooing au bicarbonate de soude, car il convient parfaitement au lavage des cheveux. Il est efficace lorsqu’il est utilisé régulièrement sur les cheveux gras, car il élimine l’excès de sébum. Le bicarbonate de soude élimine également les impuretés, notamment les particules de calcaire et de pollution, et les résidus tels que les silicones et les parabènes présents dans les shampooings non naturels.

Le bicarbonate de soude est un purificateur pour des cheveux vraiment propres. Grâce à ses propriétés purifiantes, vous pouvez mettre de l’écart dans le lavage de vos cheveux. Il a également des propriétés hydratantes, ce qui le rend idéal pour créer des shampooings doux.

De plus, le bicarbonate est 100 % naturel et biodégradable. Il est donc idéal pour fabriquer des shampooings naturels qui sont bons pour l’environnement et pour vos cheveux. Le bicarbonate de soude est également très bon marché et facile à trouver, ce qui rend ce shampooing maison accessible à tous.

Comment bien utiliser le bicarbonate dans les soins de cheveux ?

Le bicarbonate de soude et les cheveux vont de pair lorsqu’ils sont utilisés de la bonne manière. Pour faciliter l’utilisation, ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude à votre shampoing habituel pour donner à vos cheveux un éclat frais, ou si vous préférez utiliser un shampoing avec des ingrédients 100 % naturels, vous pouvez le faire vous-même. Toutefois, veillez à ne pas utiliser le shampooing au bicarbonate de soude trop souvent ou trop régulièrement, car il peut dessécher vos cheveux. N’utilisez le bicarbonate de soude sur vos cheveux qu’une fois par semaine.

Le bicarbonate de soude est un agent décolorant naturel et ne doit pas être utilisé sur des cheveux colorés ou méchés. La couleur s’estompe ou s’éclaircit après quelques shampooings. Vous pouvez également utiliser des produits plus doux si vos cheveux sont fragiles, crépus ou très fins.

Les recettes de shampoing à base du bicarbonate de soude

Il existe plusieurs recettes permettant d’utiliser le bicarbonate de soude pour fabriquer un shampooing. Le plus simple est de mélanger 1 part de bicarbonate de soude pour 3 parts d’eau. Vous pouvez le préparer dans une bouteille d’eau pour faciliter son application ultérieure. Comme il ne contient pas de sulfates ni d’autres ingrédients chimiques, il ne mousse pas. Sans paniquer, versez le shampooing au bicarbonate de soude, massez doucement votre cuir chevelu et vos cheveux sur toute leur longueur et laissez agir pendant 3 minutes. Rincez ensuite votre tête à l’eau claire.

Une autre méthode est de préparer un shampooing pour nettoyer et hydrater. Il vous suffit de mélanger deux cuillères à soupe de bicarbonate avec un verre d’eau pour obtenir une pâte fluide. Ajustez la quantité de bicarbonate de soude en fonction de la longueur de vos cheveux. Si vous avez des cheveux courts, une cuillère suffira. Si vos cheveux sont de taille moyenne, 2 cuillères suffiront. Par contre, vous devez utiliser 3 cuillères si vous avez de longs cheveux. Appliquez la pâte sur vos cheveux, puis massez doucement et laissez agir pendant quelques minutes. Rincez bien votre tête pour finir.