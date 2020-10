Bella Hadid serait-elle en couple avec Duke Nicholson, le petit fils de Jack Nicholson ?

Les rumeurs s’intensifient depuis plusieurs semaines. Beaucoup pensent que Bella Hadid est de nouveau prise dans le tourbillon de l’amour. Tout le monde savait qu’elle était précédemment en couple avec The Weeknd. Cependant, le couple a fini par se séparer. La jeune femme aurait-elle déjà trouvé chaussure à son pied ? En tout cas, c’est ce que font penser ses toutes dernières apparitions avec Duke Nicholson. Le tandem a déjà été aperçu plusieurs fois ensemble et certains signes ne trompent pas. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

De l’amour dans l’air

La sublime jeune femme est de toute évidence tombée sous le charme de Duke Nicholson, le petit fils de Jack Nicholson. Si plusieurs pensent que ce serait en réalité une idylle juste pour oublier sa relation avec The Weeknd, d’autres trouvent en revanche qu’ils forment un très beau couple. Les deux nouveaux amoureux avaient été vus ensemble lors d’une virée à New York pendant le mois de septembre dernier.

Ils ont de nouveau été aperçus à l’occasion de l’anniversaire de la top modèle qui fêtait ses 24 ans le 9 octobre dernier. Suite à cette rencontre, la jeune femme mannequin s’est rendue sur une île avec quelques-unes de ses meilleures copines. La sœur de Gigi Hadid affirme qu’elle se sentait très chanceuse. Il faut reconnaître qu’elle n’est pas du genre à s’offrir de grandes célébrations pour ses fêtes d’anniversaire. Peut-être est-ce sa rencontre avec son nouvel amoureux qui lui fait pousser des ailes.

Duke Nicholson, une célébrité pas si inconnue que ça

Du haut de ses 21 ans, le petit fils de Jack Nicholson essaie vaillamment de se faire sa place dans le monde du cinéma. S’il essaie de suivre les traces de son grand-père, on peut bien dire qu’il est sur le bon chemin. Duke Nicholson est le fils de la designer et actrice Jennifer Nicholson et de l’ancien surfeur professionnel Mark Norfleet. Il est déjà apparu dans plusieurs œuvres cinématographiques, dont le film Shinning.

Précédemment, Duke Nicholson a également joué dans le long métrage Us, un film d’horreur de Jordan Peele, sorti l’année dernière où il donnait la réplique à l’actrice Elisabeth Moss. On l’a également vu apparaître sur la pochette de l’album F—king Rockwell de la chanteuse Lana Del Rey, sorti le 30 août 2019.

Une relation tumultueuse avec le chanteur The Weeknd

Si la sœur de Gigi Hadid est de nouveau heureuse dans les bras de Duke Nicholson, il faut rappeler que sa relation précédente avec le chanteur The Weeknd avait été très médiatisée. Tous deux étant des célébrités, les fans étaient très intéressés par tous les détails de leur vie privée. En effet, le chanteur et la top model s’étaient mis ensemble en avril 2015. Leur relation n’a pas duré trop longtemps et ils se sont séparés en novembre 2016.

Après cet épisode, le jeune homme a connu une idylle amoureuse avec Selena Gomez durant quelques mois avant de se remettre avec Bella Hadid en avril 2018. Même si les deux stars ont essayé de faire marcher les choses, leurs emplois du temps très chargés et leurs différents projets ont eu raison d’eux. Bella Hadid et le chanteur canadien avaient même emménagé ensemble, mais cela n’a apparemment pas suffi pour sauver leur couple.