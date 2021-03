Benjamin Castaldi blessé au vu de la photo postée sur Instagram, il s’exprime sur ce sujet

Avec la légende « c’est chaud », Benjamin Castaldi a clairement affolé les réseaux sociaux puisque le chroniqueur de Touche pas à mon poste n’a pas donné de raisons. De ce fait, les internautes ont pu partager toutes les théories, notamment celle d’une éventuelle agression. Dans tous les cas, vous aurez bientôt la réponse puisqu’il a décidé de prendre la parole avec Cyril Hanouna dans TPMP ce lundi. Il a notamment pu informer les fans grâce à une story.

Une thèse récurrente revient sur le devant de la scène

Si vous prenez le temps de lire toutes les réactions sur les réseaux sociaux, vous pourrez constater qu’une thèse revient souvent sur le devant de la scène. En effet, ils sont nombreux à penser que Benjamin Castaldi aurait été blessé lors d’une agression. Bien sûr, ce sont des spéculations qu’il faut prendre avec la plus grande prudence, car nous ne connaissons pas la réalité et le chroniqueur a décidé de s’exprimer ce lundi soir dans l’émission. Il faudra alors être devant son téléviseur pour en apprendre un peu plus.

Vous vous souvenez sans doute de l’altercation avec Sylvie Ortega au sujet notamment de Loana .

. L’ancienne star de la télé-réalité a été hospitalisée après une overdose apparemment et sur le plateau, le ton avait rapidement monté.

Certains ont pu accuser Sylvie Ortega de manipuler Loana et d’autres estiment qu’elle n’a rien fait de mal.

Dans tous les cas, les propos de Benjamin Castaldi ont été largement relayés, car en direct, il a précisé que le mal pouvait se produire lorsque Sylvie Ortega était présente. Cette dernière n’a clairement pas apprécié cette version et elle a eu l’occasion de se confier dans les colonnes de Star Mag.

Sylvie Ortega précise que les accusations portées à son égard ont été très graves, mais elle estime qu’il a pu le faire pour « se protéger lui-même parce qu’il n’est pas blanc du tout ». Apparemment, Benjamin Castaldi aurait pu accuser la jeune femme d’avoir donné des stupéfiants à Loana, et même à Ludovic Chancel, qui est décédé. Il faudra alors patienter pour savoir si cette affaire prendra de l’ampleur avec notamment une éventuelle plainte contre Benjamin Castaldi.

Benjamin Castaldi a-t-il fait une mauvaise chute ?

Lorsque vous mettez de côté la thèse de l’agression, une autre se retrouve sur le devant des réseaux sociaux et il s’agit d’une chute. En effet, Benjamin Castaldi aurait pu être blessé lors d’une chute, mais il s’agit aussi d’une spéculation. Il y a quelques jours, il avait été repéré sur le plateau de Touche pas à mon poste avec des bandages autour des poignets. Les fans avaient alors pu envisager toutes les théories du monde et Cyril Hanouna avait eu l’occasion de lui poser la question. Il a donc révélé qu’un accident s’était produit alors qu’il voulait préparer des frites avec sa compagne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)



Benjamin Castaldi explique que la friteuse se trouvait sur le feu et lorsqu’il a décidé de la saisir, il a été brûlé par l’huile au niveau des poignets. La situation était tout de même inquiétante puisque le chroniqueur a révélé avoir été brûlé au second degré. Ce ne serait donc pas la première fois qu’un accident se produit dans le quotidien de Benjamin Castaldi. Vous avez donc rendez-vous ce soir sur C8 pour en savoir plus et au vu du message adressé par Cyril Hanouna à ses fans, le chroniqueur pourrait être au rendez-vous à la place du jeu des boîtes qui ne revient pas pour le moment à cause de la crise sanitaire.