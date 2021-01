Benjamin Castaldi censuré : coup de gueule, il en a complètement marre et n’hésite plus à dénoncer les abus !

En ce début d’année 2021, l’animateur Benjamin Castaldi n’a pas sa langue dans sa poche, comme les téléspectateurs de Touche Pas à Mon Poste ont pu encore une fois le constater après sa prise de parole où il crie au scandale !

Benjamin Castaldi critique les réseaux sociaux : stop à la censure sur les réseaux sociaux !

De plus en plus de français l’auront constaté et dénoncent ce système qui est devenu connu de toutes et tous : les réseaux sociaux sont parfois très enclins à censurer certains propos, même si les utilisateurs de ces derniers ne sont pas toujours entièrement d’accord avec les décisions qui sont prises.

Il faut dire que pour les grands patrons de Twitter ou encore de Facebook comme le fameux Mark Zuckerberg, la pression est forte : ils risquent tous les jours des sanctions énormes avec les informations qu’ils partagent sur leurs réseaux sociaux, et d’ailleurs les instances administratives ne se privent pas pour le leur reprocher.

Comme on a pu le voir plus tôt dans Touche Pas à Mon Poste qui en avait profité pour relayer l’information, une loi était il y a tout juste quelques mois à l’étude pour demander aux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, et Twitter d’effacer complètement des partages concernant des “fake news” ou encore des posts racistes, homophobes, ou contre certaines ethnies en particulier. Mais cette fois-ci, c’est le présentateur et chroniqueur Benjamin Castaldi qui a pris la parole à ce sujet.

On sait de lui qu’il n’hésite jamais à se défendre et à donner son avis, même si parfois cela peut malheureusement lui provoquer quelques mauvaises surprises, et pas des moindres !

Benjamin Castaldi crie au scandale, découvrez son coup de gueule en direct à l’antenne !

C’est hier soir, dans l’émission TPMP Ouvert à tous qui est diffusée sur C8 le vendredi, que Benjamin Castaldi a décidé de pousser un énorme coup de gueule ! Alors que son fils Simon Castaldi avait été d’ailleurs été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, avec des menaces de mort très graves, il affirme que les personnalités publiques n’ont pas le même traitement que les autres utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Comme il le signale, tous les jours les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste prennent des risques et sont vivement critiqués sur Facebook et Twitter, en faisant face notamment à des insultes très graves. Mais comme il le raconte, même s’il signale ces menaces, personne ne réagit et les profils des réseaux sociaux sont rarement sanctionnés.

"Je trouve ça absolument scandaleux" Benjamin Castaldi pousse un coup de gueule contre la différence de traitement des réseaux sociaux entre des personnalités qui dérangent et des détracteurs

En revanche, selon Benjamin Castaldi, les profils de personnalités françaises n’ont pas le même traitement que les autres et sont censurés beaucoup plus rapidement ! Alors que l’on vient tout juste d’apprendre que le profil de Facebook de l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump vient tout juste d’être bloqué par les équipes jusqu’à une durée pour le moment indéterminé, cela à de quoi faire réagir l’ancien animateur de Secret Story qui est constamment la cible de nombreux détracteurs sur les réseaux sociaux, suite à ses nombreuses réactions dans l’émission Touche Pas à Mon Poste mais également dans la vie de tous les jours. Ses plus grands fans se souviendront notamment de son intervention très musclée dans un live Instagram de son fils, où il n’avait pas hésité à critiquer l’ancienne petite amie de ce dernier.