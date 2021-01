Benjamin Castaldi : c’est une catastrophe, son fils Simon Castaldi va participer à l’émission Les Princes et Princesses de l’amour !

Depuis maintenant plusieurs années, le chroniqueur de l’émission Touche Pas à Mon Poste, Benjamin Castaldi, est au cœur de nombreuses polémiques et cela ne semble pas prêt de s’arrêter ! En effet, alors que celui-ci est vivement critiqué sur les réseaux sociaux, nous avons appris une nouvelle qui devrait faire beaucoup de bruit dans les jours à venir.

C’est en effet son fils Simon Castaldi qui a fait une annonce qui risque de faire l’effet d’une bombe pour certains fans qui ne s’attendaient pas à voir une telle annonce. Alors que l’animateur de Secret Story a complètement arrêté la présentation du jeu de télé-réalité il y a de cela plusieurs années, c’est son fils Simon Castaldi qui semble prendre le relai dans le domaine.

On a effectivement pu savoir que le jeune fils de Benjamin Castaldi allait prochainement participer à une émission de rencontres de télé-réalité ! D’ailleurs, ce n’est pas pour déplaire à certains fans du chroniqueur de TPMP qui ont accueilli la nouvelle avec une très grande ferveur !

Il faut dire que le jeune homme est très apprécié de la gente féminine notamment, et que les plus grands fans de Benjamin Castaldi veulent toujours en savoir plus sur sa vie privée.

Ces derniers mois, on a en effet pu constater que les membres de la famille de Benjamin Castaldi avaient des vies parfois très difficiles, qui peuvent faire penser parfois aux problèmes des français ! Cela a notamment été le cas pour Simon Castaldi qui a connu les foudres de son père récemment pour de sombres histoires de couple.

🚨EXCLU🚨 L’un des prince qui integrera prochainement l’aventure sera Simon Castaldi, le fils de Benjamin Castaldi ! Follow @UNiCOpeople pour + de scoops sur #LPDLA8 et la #TVrealite ! 📺#LPDL8 pic.twitter.com/VNYiD5dAje — UNiCOpeople (@UNiCOpeople) January 18, 2021

Alors qu’il venait tout juste de se séparer de sa conjointe et qu’il était à la recherche du grand amour sur son compte Instagram dans un grand live, c’est son père Benjamin Castaldi qui est venu en plein direct pour dire du mal de l’ex compagne du jeune homme. Mais depuis, il semblerait que Simon Castaldi n’aie toujours pas trouvé l’amour.

Déterminé à pouvoir trouver l’élue de son cœur, le jeune homme s’est inscrit à l’émission de télé-réalité Les Princes et Princesses de l’amour, et les mauvaises langues n’ont pas tardé à prendre la parole sur le sujet !

Benjamin Castaldi à l’inscription de son fils Simon Castaldi au jeu de télé-réalité Les Princes et Princesses de l’amour !

C’est encore une fois sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste que Benjamin Castaldi, le père de Simon Castaldi, s’est exprimé sur le fait que son fils participe à l’émission. Et comme il lui a signalé, cela va être difficile pour lui de participer au jeu de télé-réalité, de part son nom Castaldi qui ne sera pas ignoré par les autres candidats.

Mais heureusement, Benjamin Castaldi a pu se préparer à cet avenir pour son fils : ce dernier lui en a parlé lors du premier confinement où sa participation a été confirmée. Comme il l’a affirmé sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna, les deux hommes en ont discuté pendant plusieurs semaines afin que cette décision soit bien mûrement réfléchie.

En effet, de nombreux anciens candidats de télé-réalité ont déjà pris la parole par le passé pour affirmer leurs regrets d’avoir participé à une émission de télé-réalité, et on imagine que Benjamin Castaldi veut tout faire pour protéger son fils de cette toute nouvelle vie qui l’attend dans quelques mois maintenant !