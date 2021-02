Benjamin Castaldi : grosses révélations choquantes, il raconte son départ de TF1 avec une phrase choquante d’Etienne Mougeotte !

Bien qu’aujourd’hui, Benjamin Castaldi n’ait pas sa langue dans sa poche, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas toujours été bien mené par les personnes avec qui il a pu collaborer par le passé. Et ce dernier ne s’est donc pas gêné pour faire des révélations assez choquantes sur des collaborations qu’il a pu vivre par le passé, même si cela ne plaira pas aux principaux concernés.

Alors que l’on peut le voir officier aujourd’hui sur C8 aux côtés de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste, par le passé Benjamin Castaldi a pu faire ses armes notamment sur M6 avec Loft Story mais surtout sur TF1 où il a eu l’occasion de côtoyer de nombreuses personnalités du petit écran.

Benjamin Castaldi balance tout sur son départ de TF1 : le patron n’a clairement pas été tendre avec lui !

Malheureusement, il n’est pas rare que les départs dans le monde de la télévision ne se passent pas toujours bien, et il semblerait que cela ai été le cas pour l’animateur Benjamin Castaldi qui est revenu sur son départ, avec des informations que personne n’avait à sa connaissance aujourd’hui, et on peut dire qu’elles sont plutôt surprenantes : personne ne s’attendait à ce que des années après Benjamin Castaldi n’hésite pas à tout raconter contre toute attente.

La meilleure phrase de la soirée est attribuée à @B_Castaldi : "vous avez fermé des Kiloutou!" 😂#TPMP pic.twitter.com/wKzwSSs19I — Alek (@zrobo90) February 2, 2021

C’est en effet des informations pour le moins choquantes qu’il a pu révéler, et nous ne sommes pas sûr qu’après ces messages il pourra avoir l’occasion un jour de revenir présenter de nouvelles émissions sur son ancienne chaîne de télévision TF1. Il se trouve en effet qu’il a pu faire des déclarations que certains auraient préféré qu’il garde pour lui.

Dans le monde professionnel, même s’il est toujours important de dire ce que l’on pense, il ne faut parfois pas se targuer de tout raconter en public pour ne pas avoir d’ennuis. Mais Benjamin Castaldi semble malheureusement avoir oublié ce précieux conseil et a décidé de tout balancer, même si cela ne va clairement pas plaire à tout le monde, et y compris à l’ancien patron de TF1 qui depuis a cédé sa place depuis maintenant plusieurs années déjà.

Benjamin Castaldi s’exprime sur sa relation avec Etienne Mougeotte de TF1, les internautes sont choqués !

C’est déjà en 2001, il y a maintenant de cela 20 ans, que l’animateur Benjamin Castaldi décidait contre toute attente de quitter TF1, alors qu’il avait eu l’occasion de présenter pendant des années l’émission de télé-réalité Secret Story.

Mais après avoir annoncé son départ à son patron Etienne Mougeotte, le moins que l’on puisse dire est qu’il ne s’attendait sûrement pas à ce que ce dernier réagisse de la sorte. En effet, alors qu’il avait pu annoncer son grand départ de TF1 sans vouloir partir en mauvais terme, le patron de l’époque n’a clairement pas été tendre avec Benjamin Castaldi qui ne s’attendait pas à avoir une réponse aussi lapidaire.

L’animateur a raconté en effet qu’Etienne Mougeotte lui aurait dit que “la sortie est par là” et que lorsque l’on décide de quitter la chaîne TF1, il n’est ensuite plus jamais possible d’y revenir par la suite ! Une façon indirecte pour dire à l’animateur de la chaîne à l’époque qu’il n’arriverait sans doute pas à retrouver une chaîne aussi prestigieuse que celle-ci même si les choses ont peut être changé depuis !