Benjamin Castaldi « complètement défoncé » sur le plateau de TPMP ? Les accusations sont nombreuses !

Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on apprenne un nouveau scandale en ce qui concerne Cyril Hanouna, l’animateur de Touche Pas à Mon Poste, ou un chroniqueur de l’émission comme c’est le cas aujourd’hui pour Benjamin Castaldi. En effet, ce dernier a toujours été très critiqué sur les réseaux sociaux, mais toutefois personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que Benjamin Castaldi soit accusé d’être « alcoolisé » sur le plateau de l’émission de TPMP.

Avec une consommation d’alcool et de substances illicites qui est aujourd’hui interdite à la télévision, ce sont en effet des accusations assez fortes que l’on a pu découvrir concernant Benjamin Castaldi. Celui-ci s’est retrouvé au coeur des réseaux sociaux et d’accusations plutôt graves qui pourraient aller vraiment très loin. Heureusement, Benjamin Castaldi, ancien animateur vedette de la chaine TF1, est maintenant assez rodé aux critiques et menaces sur les réseaux sociaux et sait donc y faire face.

On sait aujourd’hui que les internautes et les téléspectateurs sont très attentifs aux différentes images qu’ils peuvent voir, et le comportement de Benjamin Castaldi a intrigué beaucoup de personnes sur le web…

Benjamin Castaldi : des propos complètement incohérents pour les téléspectateurs

C’est encore une fois sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste que l’on a pu découvrir Benjamin Castaldi dans la tourmente. En effet, dernièrement, on a pu le voir avec des lunettes de soleil fumées qui inquiètent les téléspectateurs. Certains se demandent par exemple pour quelles raisons Benjamin Castaldi ne souhaite pas montrer ses yeux. Est-ce par une fatigue trop importante depuis qu’il est devenu papa à nouveau ? Ou y a-t-il d’autres facteurs dont nous n’avons pas connaissance aujourd’hui ? Les téléspectateurs veulent des réponses, et à date personne ne sait exactement de quoi il en retourne…

En effet, après la chronique de Sasha Elbaz que l’on a pu voir en plateau, Benjamin Castaldi est alors devenu complètement dingue : les internautes ont été complètement sous le choc et n’ont pas compris la réaction du chroniqueur de TPMP. Sur Twitter notamment, les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre pendant bien longtemps.

Certains accusent en effet le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste d’être complètement « défoncé » sur le plateau de l’émission, alors que d’autres le trouvent « ivre mort ». Avec des problèmes de poids que certains ont mis en avant, certains se demandent si Benjamin Castaldi va bien dans sa vie personnelle…

Benjamin Castaldi accusé d’avoir pris du poids par les chroniqueurs de TPMP

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste ne sont vraiment pas tendres entre eux, et on a encore pu le vérifier dernièrement avec Benjamin Castaldi, qui a été au coeur de moqueries. En effet, certains ne se sont pas du tout privés pour mettre en avant la prise de poids du chroniqueur.

Mais sur les réseaux sociaux, c’est encore bien pire : certains insultent très directement le chroniqueur qui est au plus mal. Avec pourtant une vie personnelle où il semble plus épanoui que jamais comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, certains internautes fidèles à Benjamin Castaldi se sont montrés très fidèles.

En effet, avec la naissance de son nouvel enfant, et son fils Simon qui participe à une émission de téléréalité, on imagine que Benjamin Castaldi est très occupé en ce moment. Est-ce que la fatigue pourrait provoquer cette prise de poids et cette fatigue, changeant ainsi son attitude comme on a pu le voir à l’antenne de Touche Pas à Mon Poste ?