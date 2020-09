Benjamin Castaldi, de nouveau papa : son épouse Aurore accouche d’un garçon mais ils ne trouvent pas de prénom !

1er enfant du couple, mais 4e enfant pour Benjamin Castaldi, et 3e enfant pour Aurore. En effet, Benjamin et Aurore Castaldi viennent d’être une nouvelle fois, les parents d’un petit garçon. Sauf que pour le prénom…mystère !

Le prénom du bébé est… !?

Après une vie de couple plutôt tumultueuse qui s’est soldée par 3 divorces, Benjamin Calstaldi a enfin retrouvé l’amour auprès d’Aurore Aleman, qui est devenue Aurore Castaldi, après leur mariage en 2016.

De ses précédentes unions, le chroniqueur de Touche pas à mon poste aura eu 2 enfants de sa 1ère épouse Valérie Sapienza (Julien et Simon), et un autre avec sa seconde épouse Flavie Flament, une animatrice à la radio et à la télévision (Enzo).

Ce jeudi 27 août 2020, à la famille déjà bien grande des Castaldi, vient s’ajouter un petit garçon, comme l’a annoncé l’animateur et chroniqueur Benjamin Castaldi, sur son compte Instagram. Il s’agira donc là, du 4e garçon pour le producteur, même si les heureux parents ne se sont pas encore décidés sur le prénom de leur bout de chou.

Dans son message posté sur son compte Instagram pour partager la nouvelle avec ses abonnés, Benji a félicité son épouse Aurore, et s’est extasié sur la beauté de son tout petit. L’animateur n’a pas manqué d’exprimer sa grande émotion, mais s’il a donné le poids de l’enfant, un beau et gros bébé de 3kg440 et de 53 cm, il a fait comprendre qu’ils ne s’étaient pas encore décidés pour son prénom !

Notons que c’est au mois de mars 2020, que Benjamin Castaldi a fait part de la grossesse de son épouse. Il n’est pas passé par Instagram, mais l’a fait directement à l’écran. En effet, on se souvient qu’au mois de mars, la France entière était en plein confinement.

L’animateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, diffusait alors directement de sa maison, et était en contact avec ses chroniqueurs et ses invités, par vidéoconférence. C’est ainsi qu’à l’une de ses interventions en tant que chroniqueur, Benjamin Castaldi a fait part de sa future paternité.

Au passage, il a d’abord remercié Cyril Hanouna pour ne pas avoir cafté, puisqu’il semblerait que l’animateur, qui est également son ami, était au courant depuis un moment de la grossesse de sa femme. Il a ensuite annoncé officiellement que son épouse Aurore attendait un bébé depuis bientôt 4 mois.

Un bébé qui vient consolider une belle famille recomposée !

Fin juin, s’il y avait encore des sceptiques, ils ont dû être convaincus lorsque l’ancien animateur de Loft Story et de Secret story, a mis en ligne un cliché sur lequel on voyait sa main posée sur un ventre bien rond, qui ne pouvait être que celui de son épouse. En légende, on pouvait lire « Tout près du bonheur ».

Pour rappel, depuis leur mariage en 2016, Benjamin Castaldi et Aurore ont formé une famille recomposée. Du côté de Benjamin Castaldi, il y avait déjà 3 garçons dont l’aîné est Julien, âgé aujourd’hui de 24 ans, Simon qui a 20 ans, et Enzo 16 ans. Les deux 1ers sont issus de son mariage avec sa 1ère épouse, et Enzo, de la 2e donc Flavie Flament.

Aurore quant à elle, est déjà maman de deux jeunes filles, dont l’aînée Jade à 18 ans, et Louise sa 2e fille à 14 ans. Avec la naissance de leur bébé, cette belle famille recomposée et solide, est plus unifiée que jamais. Même si le prénom est encore inconnu, les félicitations sont de mise !