Benjamin Castaldi : il annonce enfin les prénoms de son bébé ! Les fans sont ravis !

1, 2, 3 et puis 4 ! Voilà le nouveau chiffre porté au compteur du nombre d’enfants de Benjamin Castaldi. Un évènement heureux que le célèbre animateur n’a pas hésité à exprimer sur les réseaux sociaux. Si au début il était dubitatif pour être à nouveau père, il est actuellement l’un des hommes les plus heureux sur terre. Lors d’une publication, il donne enfin tous les prénoms de son bébé.

Une vie sentimentale en quatre volets

Benjamin Castaldi est un homme qui a connu plusieurs déceptions. A 50 ans, l’animateur s’est marié 4 fois au cours de sa vie. La première romance de Benjamin débute en 1993 lorsqu’il se marie avec Valérie Sapienza. Il était alors le présentateur de l’émission Loft Story. Le couple a eu deux fils Julien (1996) et Simon (2000). Très discrets, les deux parents finirent par se séparer en 2001. Un an après, c’est dans les bras de Flavie Flament que Benjamin se retrouvera. Ils eurent un garçon en 2004 mais se sépara en 2006. Le divorce fut prononcé en 2008.

C’est dans la période de son divorce que Benjamin Castaldi tomba une nouvelle fois amoureux. La flamme de son cœur brûla pour Vanessa Broussouloux. Trois ans plus tard, ils se sont retrouvés devant le maire pour officialiser leur relation. Quatre ans passèrent et la relation prit finalement l’eau. Le divorce fut prononcé en Mai 2016. Mais avant son divorce, Benjamin Castaldi s’était déjà entiché d’Aurore Aleman. Les deux finirent par se marier en Août 2016 pour ne plus se séparer jusqu’à ce jour.

Une union solidifiée par l’arrivée de « Gabriel » !

Aurore Aleman et Benjamin Castaldi se sont construits une vie de couple tranquille. L’amour des deux célébrités a fait venir au monde un petit ange. En effet, le 28 Août dernier, Benjamin et Aurore sont devenus parents d’un beau petit garçon. « Il est tellement beau ! Quelle émotion, 3kg440 53 cm et pour le prénom, on n’est pas décidé » publia le père du bébé. Une annonce qui montre que tout s’est bien passé lors de l’accouchement et que le bébé se porte bien.

Mais peu de temps après, le magazine Purepeople donne les prénoms de l’enfant et c’est ainsi que le nouveau membre de la famille porte le prénom de Gabriel. Mais ce n’est pas son seul prénom car il se nomme aussi Ange-Yves. Ce deuxième prénom a été donné pour faire honneur à l’ancien époux de Simone Signoret, grand-mère de Benjamin. Gabriel s’appellera aussi Thomas en guise d’hommage au père d’Aurore Aleman.

Un Benjamin pas trop partant au début…

Après un 4e mariage, Benjamin Castaldi ne pensait plus être père. Il avait déjà trois grands garçons et une nouvelle paternité ne l’emballait pas beaucoup. Cependant, sa compagne a su trouver les bons arguments pour le faire changer d’avis. L’animateur de C8 trouvait qu’il serait « égoïste » de sa part de refuser ce bonheur à son adorable épouse. La venue de Gabriel Anges-Yves Thomas était impatiemment attendue. Notons que Benjamin Castaldi se veut être un père attentif.

Le manteau de nouveau père revêtu, Benjamin a émis un souhait. Il désire être là pour voir son fils grandir. Il veut se rendre disponible afin de pouvoir assister le garçon de son enfance jusqu’à l’âge adulte. En tout cas c’est l’«objectif» du papa cinquantenaire. En ce qui concerne ses premiers enfants, il fait de son mieux pour être le plus présent possible. Même en étant séparé de leurs mères respectives, il joue son rôle tant bien que mal.