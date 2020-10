Benjamin Castaldi : il se fait vivement critiquer par les internautes après avoir posté une photo du petit Gabriel !

L’une de ces photos a suscité des reproches de la part des internautes.

S’il est évident que Benjamin Castaldi est aux anges pour sa nouvelle paternité, cela ne lui épargne tout de même pas les reproches de ses fans. C’est ce samedi 19 septembre que le chroniqueur s’est fait remonter les bretelles après avoir posté un cliché de son fils Gabriel en train de dormir. Sa communauté de fans s’est montrée inquiète. Ils n’ont pas pu s’empêcher de lui faire des remarques sur la façon dont il s’occupe du bébé. Lisez la suite de cet article pour en découvrir plus.

Benjamin Castaldi, très heureux de sa nouvelle paternité

Le 27 août dernier, Benjamin Castaldi et son épouse Aurore ont donné naissance à leur premier enfant ensemble. C’est un petit garçon qu’ils ont prénommé Gabriel. Content de son bonheur, le chroniqueur a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux. Cependant, même s’il a assez d’expérience en matière de paternité, certains internautes ont quand même voulu le rappeler à l’ordre.

C’est sur une image en blanc et noir que Benjamin Castaldi a choisie de montrer son petit bébé. En effet, le chroniqueur de Touche pas à mon poste a accompagné la photo d’une légende. « C’est tellement mieux de dormir dans le lit de papa et maman », ironisa-t-il. Si cette tendre déclaration d’affection pour son enfant a fait plaisir à certains internautes, elle a également suscité certaines mises en garde d’une bonne partie d’entre eux.

De vives critiques de la part des internautes

Dans les commentaires, plusieurs abonnés ont décidé de donner des conseils parentaux au chroniqueur. Si une partie s’était montrée très émue par le cliché, d’autres lui recommandaient de ne pas faire dormir très souvent le petit Gabriel dans son lit. Selon ces derniers, ce serait une attitude dangereuse et l’enfant risquerait de développer de mauvaises habitudes. Ils affirment même que le petit Gabriel ne voudra plus dormir seul après.

Même si beaucoup d’entre eux pensent bien faire en donnant des conseils à l’ancien animateur de Secret story, ils peuvent être rassurés quant au fait que ce dernier sait comment s’y prendre en matière d’éducation. D’ailleurs, ses deux premiers enfants Enzo et Julien sont très studieux et talentueux. À son jeune âge, Enzo est déjà un professionnel de la photographie et Julien a commencé ses premiers pas à la télévision dans le Mad Mag. Benjamin Castaldi n’a certainement pas à s’inquiéter de ces commentaires et de toute façon, il n’a fait aucune déclaration par rapport au propos de ses fans.

Des internautes viennent à la rescousse

Si l’ex-présentateur de Secret story a jugé bon de ne pas répondre à ces différentes critiques, d’autres fans s’en sont chargés pour lui. Ils affirment qu’à cet âge, l’enfant ne pourrait pas développer de mauvaises habitudes et qu’il était normal que ce dernier se sente mieux dans le lit de ses parents. Ils ont même recommandé au chroniqueur de continuer sur cette lancée et de vivre les moments les plus précieux avec son enfant.

D’autres n’hésitent pas à renchérir en témoignant qu’ils avaient fait la même chose pour leurs bébés. Ce que certains internautes traitent de « mauvaise habitude » est pour beaucoup d’autres, un geste très bénéfique pour le bébé. Benjamin Castaldi a donc le soutien de beaucoup de ses fans et leurs propos lui auront certainement fait plaisir.