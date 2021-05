Benjamin Castaldi inscrit sur un site de rencontres, cette « boulette » qui ne passe pas du tout

Avec des déclarations choquantes dernièrement qui lui ont valu une mauvaise publicité sur les réseaux sociaux, Benjamin Castaldi n’a pas fini de faire parler de lui, et on a encore pu le vérifier dans la toute dernière émission de de C8, Le 6 à 7 avec Casta. L’animateur que l’on peut voir également dans Touche Pas à Mon Poste en tant que chroniqueur auprès de Cyril Hanouna n’hésite pas une seule seconde à parler de sa vie dans les moindres détails.

Benjamin Castaldi : un papa comblé qui s’affiche sur les réseaux sociaux

Depuis maintenant plusieurs semaines, on ne compte plus le nombre de photos que l’on peut voir sur les comptes de réseaux sociaux de Benjamin Castaldi. En effet, l’animateur a pu devenir papa une nouvelle fois, et il compte bien faire partager son bonheur à tous ses fans qui sont assez ravis de voir Benjamin Castaldi plus content que jamais.

Pourtant, par le passé, il se trouve que Benjamin Castaldi a pu se montrer beaucoup plus froid selon certains téléspectateurs, bien qu’il ait toujours un côté très séducteur qui ne cesse de charmer certaines femmes.

Benjamin Parle de ses conquêtes féminines qui sont assez nombreuses

Que ce soit dans des interviews, ou encore dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8, Touche Pas à Mon Poste, on a pu voir à plusieurs reprises Benjamin Castaldi prendre la parole pour évoquer ses différentes conquêtes féminines. Il se trouve que le chroniqueur a même fait des déclarations assez choquantes concernant des relations intimes qu’il aurait pu avoir avec une grande personnalité.

Mais dans les mots qu’il a pu prononcer, Benjamin Castaldi s’est montré très maladroit. En effet, en évoquant sa relation avec une des Spice Girls, le chroniqueur a évoqué qu’il s’agissait de « la plus moche du groupe » selon ses propres termes. Une phrase très étonnante de la part de Benjamin Castaldi : certaines femmes se demandent comment le chroniqueur peut arriver à séduire encore avec autant de maladresses !

Plus récemment, Benjamin Castaldi a pu évoquer son expérience avec un site de rencontres qu’il a pu essayer, et comme vous allez pouvoir le constater, c’est une expérience dont il se serait sûrement bien passé !

Benjamin Castaldi : une grosse maladresse qui ne passe pas sur ce site de rencontres

Les dernières statistiques ne pourraient pas être plus claires. Il se trouve que de plus en plus de françaises et de français se retrouvent pour se mettre en couple grâce à des sites ou des applications de rencontres. Si on s’attend à pouvoir rencontrer des hommes et des femmes anonymes, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que Benjamin Castaldi allait pouvoir s’inscrire sur une de ces plateformes très connues.

Il a en effet raconté, lors d’une récente interview, qu’il était parti vivre incognito en Amérique. Sur place, Benjamin Castaldi s’était alors inscrit sur Tinder, en voulant ne pas abuser de son statut médiatique. Malheureusement, il s’est rendu compte par la suite que son profil français permettait à tout le monde en France de le contacter !

Une très grosse bourde qui amuse désormais le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste aujourd’hui : c’est désormais un compagnon plus que comblé et on peut le voir dans ses yeux sur les plateaux de télévision ainsi que sur les réseaux sociaux !