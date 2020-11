Benjamin Castaldi : Le chroniqueur n’hésite pas à montrer son postérieur en direct !

Ce jeudi 12 novembre 2020, c’est un Benjamin Castaldi en pleine forme qu’on avait dans Touche Pas à Mon Poste. Intervenant dans un débat sur le paysage télévisuel actuel, le mari d’Aurore a montré sa rébellion en se mettant littéralement à nu !

Des émissions télé trop aseptisées, les chroniqueurs de TPMP en plein débat !

Pour une fois, tous les chroniqueurs de Cyril Hanouna étaient d’accord sur un sujet…enfin, la majorité. Ce jeudi 12 novembre 2020, l’un des sujets abordés dans l’émission de divertissement concernait la manière dont les programmes télé étaient diffusés, depuis quelques années. Les chroniqueurs et les téléspectateurs devaient donc répondre à la question : « La télé est-elle devenue trop chiante ? »

Pour que chacun ait une idée plus claire du sujet, la régie a passé des extraits d’archives d’émissions télé cultes. On a ainsi pu revoir les nombreux dérapages qui ont pu avoir lieu à la télévision, sans que personne ne trouve à redire quoi que ce soit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

En exemple, les téléspectateurs ont pu assister aux coups d’éclats de Thierry Ardisson ; des émissions où certains finissaient complètement nus ; le comportement d’une grossièreté inouïe de Serge Gainsbourg envers Whitney Houston dans une vieille émission animée par un Michel Drucker totalement embarrassé ; ou encore des débats qui finissaient en coup de poing chez Christophe Dechavanne.

Après ces extraits, la majorité des chroniqueurs a trouvé que la télé d’aujourd’hui est bien « trop chiante » et qu’il ne se passait plus rien d’intéressant. D’après Benjamin Castaldi : « A l’époque tout le monde fumait, les comédiens fumaient sur le plateau. Aujourd’hui tu fais une blague c’est mal perçu.»

Le chroniqueur est par ailleurs revenu sur l’amende infligée par le CSA à Cyril Hanouna il y a un an environ : « Cyril a été condamné, c’était totalement injuste. Aujourd’hui, si ça continue comme ça, on ne pourra plus rien faire du tout. » Notons que les sondages ont révélé que la majorité des internautes étaient du même avis que la plupart des chroniqueurs.

Benjamin Castaldi baisse son pantalon… MDR !

Il faut quand même noter qu’il y avait quelques chroniqueurs qui n’étaient pas tout à fait d’accord avec la majorité. Ils ont ainsi rappelé, qu’au moins aujourd’hui, il était interdit de fumer et de boire de l’alcool sur un plateau de télévision, contrairement à certaines émissions, où des invités finissaient complètement saouls !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)



D’ailleurs, des extraits d’archives ont confirmé ce fait. Par contre, dans un moment d’exaltation, Benjamin Castaldi a voulu se rebeller et a commencé par déboutonner sa veste ainsi que sa chemise, à la grande surprise de tout le plateau.

A la question de Cyril Hanouna de savoir ce qui lui arrivait, le mari d’Aurore a simplement répondu qu’il voulait montrer ses seins. Alors que tout le monde était mort de rire, il a décidé d’aller plus loin, s’écartant de sa table, pour baisser son pantalon en direct ! Une manière pour Benjamin Castaldi de signifier que la télé n’est pas « chiante ».

Si les chroniqueurs de Touche pas à mon poste et certains internautes ont bien rigolé, ce n’était pas le cas de tout le monde. En effet, sur la toile, les internautes étaient divisés, entre ceux qui ont compris que Benjamin Castaldi s’est juste laissé emporter par le moment, et ceux qui se sont dits choqués par la scène.

C’est ainsi qu’on pouvait lire sur Twitter : « La honte à Castaldi qui montre son c*l à la télé, TPMP accepte à 21h, la honte », « Benjamin Castaldi, il en devient pathétique, il vieillit bien mal », « Castaldi est la preuve vivante que la talent n’est pas héréditaire », « C’est plus ridicule que osé » ou encore « Du coup, Benjamin Castaldi qui se met torse nu, on l’insulte ou c’est un traitement réservé seulement à un décolleté dit trop grand pour Kelly Vedovelli ? »… Que chacun fasse sa propre analyse ou conclusion !