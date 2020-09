Benjamin Castaldi : le visage de son bébé, enfin dévoilé au public fait fondre les internautes !

Son épouse a accouché d’un adorable petit bébé le 27 août dernier.

Benjamin Castaldi, devenu papa pour la quatrième fois le 27 août 2020

Heureux papa d’un petit garçon, Benjamin Castaldi a vu sa famille s’agrandir encore avec la naissance de son fils le 27 août dernier. Le couple formé par l’animateur et son épouse Aurore Aleman, attendait ce jour depuis un bon moment. Les deux tourtereaux ont prénommé leur fils Gabriel. Benjamin Castaldi est particulièrement fier de l’arrivée du bébé. Il s’agit d’un vrai moment de plaisir pour l’animateur.

Depuis cette naissance, l’heureux papa de 50 ans ne se décolle plus de son petit garçon. Il a décidé de dévoiler au public le visage de son fils pour la première fois. La photo de son petit bout de chou a été publiée sur Instagram, sous les yeux ébahis de ses followers. Benjamin Castaldi a écrit en légende de la photo « Hello tout le monde ! Petite nuit de rêve ! ». Les internautes ont accueilli ce petit événement avec émotion et enthousiasme. Le cliché du bébé a visiblement titillé la sensibilité de bon nombre d’entre eux. L’animateur de Touche pas à mon poste parle de bonheur absolu en se référant à la naissance de cet enfant. « Il est tellement beau ! Quelle émotion » a déclaré le chroniqueur à la naissance de son fils il y a quelques jours.

Avec ce bébé, l’animateur et chroniqueur de C8 compte aujourd’hui se rattraper dans son rôle de père par rapport aux années passées. Son omniprésence à la télévision l’a longtemps empêché de passer plus de temps aux côtés de ses enfants. L’arrivée de ce petit garçon lui offre une opportunité d’assurer pleinement ses obligations de paternité. Benjamin Castaldi dispose désormais d’horaires de travail plus comptables avec la vie d’un père de famille.

Castaldi renoue à nouveau avec la paternité

Benjamin Castaldi est aujourd’hui le père de quatre garçons formidables avec cette nouvelle naissance. Il est le chef de file d’une famille recomposée nageant dans le bonheur. Ses fils s’appellent Julien, Simon, Enzo et Garbier, le petit dernier. Le chroniqueur star de Cyril Hanouna dans TPMP, retrouve donc à nouveau les couches et les biberons.

La naissance d’un enfant reste toujours un moment symbolique pour les parents. Benjamin Castaldi en a profité pour savourer chaque instant de cette période faste pour sa famille. Il publie chaque jour un magnifique cliché de son fils sur Instagram pour immortaliser l’événement. Le jour J, l’animateur a ainsi mis sur la toile une photo de la main du bébé. Puis, il publié une photo de son épouse en train d’allaiter l’enfant. Tout ceci manifeste bien l’intérêt de l’animateur pour le caractère symbolique d’un tel événement.

Voir Benjamin Castaldi dévoiler le visage de son fils avec ce nouveau cliché, s’inscrit dans une suite logique. Le dernier cliché montre l’enfant allongé dans son landau avec la face bien visible. Il lève ses deux mains en l’air pour s’étirer. Les internautes ont été émus par la photo comme l’illustre certains commentaires. « Il est tellement mignon avec ses petits bras levés » déclare Luana Belmondo. D’autres followers ont préféré adopter un ton plus amusant « Il fait ses étirements du matin » pour commenter le cliché.

Tout comme son père, le petit Gabriel est déjà une star sur les réseaux sociaux à peine quelques jours après sa naissance. Pour sa part, Benjamin Castaldi a parlé de son statut de jeune père à son retour sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le 31 août 2020. Il a reçu des félicitations de la part de ses collègues.