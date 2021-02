Benjamin Castaldi : deux personnes ont marqué sa carrière, découvrez son témoignage à propos de Cyril Hanouna

Vous avez pu découvrir Benjamin Castaldi sur plusieurs chaînes et notamment TF1 puisqu’il a eu l’occasion d’animer de grandes émissions de télé-réalité. Il a également connu le creux de la vague et Cyril Hanouna a été à ses côtés pour lui tendre la main. Il a toutefois eu l’occasion de réaliser une interview pour Journal de France et quelques propos ont été en faveur de l’animateur de Touche pas à mon Poste.

Benjamin Castaldi est reconnaissant de l’aide apportée par Cyril Hanouna

Sur le plateau de TPMP, il a souvent pu dévoiler cette reconnaissance notamment lorsqu’il a eu l’occasion de se confier à propos de son passage à vide dans le monde de la télévision. Il précise qu’il doit forcément beaucoup à deux personnes du métier, il s’agit de Michel Drucker, mais également de Cyril Hanouna.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Pour Benjamin Castaldi, l’appel de Cyril a clairement été déterminant pour la suite de sa carrière, car sans celui-ci, il serait sans doute passé à autre chose .

. Même si l’animateur a tendance à le charrier sur le plateau de C8, les deux protagonistes semblent être de très bons amis.

Il révèle que la télévision ne voulait plus de lui puisqu’il avait eu quelques déboires, mais il affirme prendre beaucoup de plaisir avec la chaîne C8.

Il reconnaît qu’il a forcément de la chance de travailler pour les équipes de Cyril Hanouna, qui donne sa chance à de nombreuses personnes. Il suffit de regarder les différentes émissions pour comprendre que cet animateur a le coeur sur la main. Il donne la parole à ceux qui ne sont pas écoutés ou invités par d’autres chaînes.

Benjamin Castaldi n’est pas le seul de la bande à avoir pu compter sur le soutien du patron de TPMP puisque Jean-Michel Maire avait également pu remercier à maintes reprises l’animateur. Après une traversée du désert, il a eu l’occasion il y a une dizaine d’années de décrocher un poste sur le plateau et depuis, les deux acolytes ne se quittent plus. Il a récemment expliqué qu’il n’était pas en froid avec Cyril Hanouna, son absence est nécessaire puisqu’elle répond à la dynamique de l’émission.

Il faut donc laisser parfois sa place aux nouveaux chroniqueurs pour qu’ils puissent prendre plus aisément leurs marques.

Benjamin Castaldi a de nombreux projets en parallèle

Vous pouvez donc le retrouver sur les réseaux sociaux puisqu’il est très actif sur son compte Instagram. Il propose parfois des codes promo et vous avez sans doute déjà vu sa publicité pour CommeJ’aime. Il est chroniqueur dans TPMP et il anime aussi le journal de Casta le vendredi à la place de l’émission à Prendre ou à laisser. Il a pu confier dans cet entretien qu’il avait terminé l’écriture d’une pièce en collaboration avec Éric Emmanuel Schmitt.

Vous pourrez alors découvrir une histoire concernant Hollywood de Montand à Marilyn Monroe dans les années 60.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)



Il a eu l’occasion d’intervenir à la télévision il y a quelques jours pour un livre en hommage à une personne très importante de sa famille. En effet, avec son ouvrage intitulé « Je vous ai tant aimés », il évoque Signoret et Montand. Cela montre qu’il a donc pu rebondir malgré la traversée du désert qu’il a pu avoir il y a quelques années. Les interventions sur le plateau de Touche pas à mon poste sont souvent houleuses lorsque les invités ne le laissent pas parler.

Vous avez pu le constater avec l’avocat Fabrice Di Vizio notamment, mais ce ne fut pas le seul.