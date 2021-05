Benjamin Castaldi testé positif au coronavirus, cette photo terrifiante de l’animateur inquiète ses plus grands fans

C’est une situation absolument dingue que l’on a pu entendre ces derniers jours sur le plateau de Touche pas à mon poste et sur les réseaux sociaux. En effet, alors que les restaurants viennent tout juste d’ouvrir leurs portes à nouveau, on pensait pouvoir voir beaucoup moins de personnalités touchées par le coronavirus, mais cela ne semble malheureusement pas être le cas, comme on a pu le découvrir.

A l’heure où de plus en plus de français sortent pour pouvoir retourner au restaurant ou même dans les salles de cinéma, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la situation allait être aussi catastrophique pour Benjamin Castaldi, l’animateur mythique de l’émission Loft Story que l’on a pu découvrir il y a de cela 20 ans. Si cette émission n’est aujourd’hui pas connue par les plus jeunes téléspectateurs, il se trouve que les plus anciens se rappellent encore de l’émotion assez incroyable qu’ils ont pu ressentir en voyant pour la toute première fois les différents candidats de la téléréalité Loft Story.

En effet, Benjamin Castaldi a eu l’occasion à l’époque de participer à la toute première émission de téléréalité, ce qui n’a d’ailleurs pas déplu à un nombre conséquent de ses fans qui ne s’attendaient clairement pas à voir une réaction aussi étonnante de la part de Benjamin Castaldi, c’est le moins que l’on puisse dire…

Benjamin Castaldi : mauvaise nouvelle, il tombe malade du coronavirus

Voilà une nouvelle qui ne devrait clairement pas être très rassurante pour bon nombre de français, et même ceux qui se sont fait vacciner contre le coronavirus. On a en effet pu apprendre contre toute attente que Benjamin Castaldi avait bel et bien été victime du coronavirus ces derniers jours. Alors que plus tôt, par le passé, il a pourtant dit haut et fort qu’il s’était fait vacciner avec le vaccin très controversé Astra Zeneca, on pensait que Benjamin Castaldi était intouchable par le coronavirus.

Mais malheureusement, il y a quand même un risque, et il se trouve que Benjamin Castaldi aurait bien découvert une très grave information. En effet, il a été testé positif au coronavirus ces derniers jours contre toute attente, alors que les risques sont assez minces de tomber malade si vous avez le vaccin. Du côté de toutes celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion encore de se faire vacciner, c’est la douche froide. On a encore pu lire de nombreux témoignages de français qui refusent de se faire vacciner…

Benjamin Castaldi donne de ses nouvelles avec une image vraiment terrifiante

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir une nouvelle photo assez dingue de Benjamin Castaldi au plus mal, tout comme c’était le cas pour Moundir, le candidat de Koh Lanta, ces derniers jours.

Mais plus de peur que de mal pour Benjamin Castaldi ! Car même si ce dernier affirme avoir eu trois jours très compliqués à vivre dans sa vie, il se trouve que cela n’a plus l’air d’être le cas. On espère pouvoir le retrouver bientôt à l’antenne en direct !